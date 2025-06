Zmiany taryfowe Trumpa również się nie skończyły: 9 lipca upływa termin, w którym dziesiątki krajów muszą unikać „wzajemnych” taryf, chyba że wynegocjują umowy. Chociaż Trump mógłby przedłużyć ten termin, gdyby chciał, nie jest jeszcze jasne, czy to zrobi.

Kanada jest największym nabywcą amerykańskich towarów, importując w zeszłym roku towary o wartości 349 miliardów dolarów, zgodnie z danymi Departamentu Handlu. Tymczasem Kanada wysłała w zeszłym roku do USA towary o wartości 413 miliardów dolarów, co stanowi trzecie co do wielkości źródło towarów zagranicznych.

Prezydent USA sugeruje utrzymanie taryf na samochody z Japonii, podczas gdy rozmowy trwają

Donald Trump rzucił pomysł utrzymania 25-proc. taryf na samochody japońskie, ponieważ rozmowy między dwoma państwami trwały, a do końca pozostało niewiele ponad tydzień, zanim zacznie obowiązywać seria wyższych ceł, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie handlowe.

– Więc nie dajemy Japonii samochodów. Oni nie zabiorą naszych samochodów, prawda? A mimo to zabieramy miliony i miliony ich samochodów do Stanów Zjednoczonych. To nie jest sprawiedliwe – powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News wyemitowanym w niedzielę.

– Teraz mamy ropę. Mogą zabrać dużo ropy. Mogą zabrać wiele innych rzeczy – powiedział, odnosząc się do sposobów, w jakie Japonia mogłaby zmniejszyć deficyt handlowy USA.