W ramach współpracy grupa Bumech planuje licencyjną produkcję m.in. czterokołowych wielozadaniowych pojazdów bojowych typu HMMWV (high-mobility multipurpose wheeled vehicle), z myślą o rynku europejskim. Według informacji z ub. roku, na którą powołuje się spółka, tylko zapotrzebowanie polskiej armii na pojazdy tego typu szacowane jest na ok. 3 tys. egzemplarzy. Dodatkowo zapotrzebowanie na ten rodzaj pojazdów zidentyfikowano w Straży Granicznej i Policji.

Gdzie będzie odbywać się produkcja?

Produkcja opancerzonych pojazdów wsparcia zostanie uruchomiona w zakładzie należącym do spółki Bumech zlokalizowanym w Katowicach. – Wykorzystamy istniejącą infrastrukturę – hale produkcyjne, które do tej pory służyły do produkcji i remontów ciężkiego sprzętu górniczego. Nasze obiekty były przystosowane do pracy z górniczymi kombajnami chodnikowymi i ich podzespołami, czyli maszynami o skomplikowanej konstrukcji i znacznie większych gabarytach niż planowane wozy – mówi nam Michał Kończak, wiceprezes Bumechu. Dzięki temu Bumech nie musi ponosić znaczących nakładów inwestycyjnych na budowę nowych hal i zakup dodatkowego, specjalistycznego wyposażenia – posiada własne zaplecze remontowo-produkcyjne oraz technologię obróbki i cięcia metali. – Takie zaplecze jest idealnym fundamentem do zbudowania procesu montażu, a w kolejnych etapach – produkcji komponentów i całości pojazdów opancerzonych bezpośrednio w Katowicach – mówi.

Skąd finansowanie?

Na początkowym etapie będzie to montaż pojazdów opancerzonych z gotowych podzespołów OTT Technologies. Kończak zapewnia, że środki finansowe zostały już zabezpieczone przez Bumech, spółka dysponuje niezbędnym kapitałem. – W następnym etapie, gdy przejdziemy od montażu do produkcji, skala nakładów będzie zależała od popytu. Uzyskane zamówienia pozwolą nam dostosować wielkość produkcji i zabezpieczyć finansowanie na bieżącą produkcję oraz inwestycje w rozbudowę linii produkcyjnych – dodaje. Bumech zakłada, że pierwsze trzy egzemplarze pojazdów powstaną w modelu montażowym do końca I kwartału 2026 r.

Dlaczego spółka wybrała na rozwój sektor zbrojeniowy? Wiceprezes wyjaśnia, że węgiel i górnictwo na których obecnie bazuje spółka, będą sukcesywnie zmniejszać swój udział w przychodach grupy, a firma szuka niszy rynkowej. – Chcemy wykorzystać potencjał firmy na różnych rynkach, gdzie będziemy mogli wykorzystać kompetencje zdobywane przez dekady w sektorze okołogórniczym – wyjaśnia Kończak.

Rodzi się też pytanie, co na nowy sektor działalności wierzyciele spółki. Wiceprezes zapewnia, że spółka Bumech na bieżąco reguluje swoje zobowiązania. – Dzięki temu nowe przedsięwzięcie produkcji sprzętu wojskowego nie wiąże się z obciążeniem zewnętrznego finansowania, co upraszcza proces decyzyjny i eliminuje ryzyko opóźnień. Bumech ma pełną swobodę w realizacji strategii dywersyfikacji – mówi wiceprezes, który podkreśla, że restrukturyzacja działalności górniczej jest odrębną sprawą, spoczywającą na PG Silesia, a interesy wierzycieli są zabezpieczane właśnie w toku postępowania restrukturyzacyjnego.