Zielone aktywa. Mimo zawirowań trend jest jednoznaczny

Globalne (ubezpieczone) straty z katastrof naturalnych w 2024 r. miały wartość 137 mld USD, a w 2025 r. mogą wzrosnąć do 145 mld USD. Istnieje 10 proc. prawdopodobieństwo, że przekroczą nawet 300 mld USD - wynika z raportu United Nations Global Compact.

W ostatnich latach widać przepływ kapitału w kierunku inwestycji uwzględniających kryteria ESG. Aktywa funduszy zrównoważonych są coraz wyższe. Zielone technologie też rozwijają się szybko, lecz nie na tyle, na ile wymagają scenariusze neutralności klimatycznej. W 2025 r. na świecie na każdego 1 USD inwestowanego w paliwa kopalne 2 USD zostaną zainwestowane w zielone technologie – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Unia Europejska prawie podwoiła roczne inwestycje w transformację energetyczną przez ostatnie 5 lat, przebijając poziom 400 mld USD rocznie. To jednak nadal znacznie mniej niż np. w Chinach. One inwestują w OZE dwukrotnie więcej.

Catalyst się zazielenia

Dużą rolę do odegrania w zakresie finansowania zrównoważonego biznesu ma rynek kapitałowy. Warszawska GPW deklaruje, że jest tego świadoma.