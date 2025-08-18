Tomasz Krzyk, CFA, doradca inwestycyjny, Noble Securities
Po bardziej intensywnym okresie na globalnych rynkach długu, miniony tydzień przyniósł wyczekiwaną konsolidację. Warto jednak pamiętać, że pod powierzchnią tli się nerwowe oczekiwanie na decydujące informacje gospodarcze i komunikaty banków centralnych. Amerykańskie obligacje skarbowe zachowywały się relatywnie spokojnie: 10-letnie papiery utrzymywały swoją rentowność poniżej poziomu 4,30 proc., a krótkoterminowe papiery lekko się umacniały. Słabsze dane z rynku pracy, dane o inflacji oraz niejednoznaczne sygnały makro wyciszyły „jastrzębie” nastroje. Rynek czeka na retorykę przedstawioną przez Jerome’a Powella na sympozjum FED w Jackson Hole oraz wrześniowe posiedzenie FED. Warto w tym miejscu pamiętać o wyraźnym obniżeniu się krzywej dochodowości od początku roku na jej krótkim końcu. Jest to nic innego jak odzwierciedlenie rosnącego popytu ze strony inwestorów na dług krótkoterminowy w oczekiwaniu na kolejne cięcia stóp przez FED. Rentowności na długim końcu pozostają względnie na podobnym poziomie. Brak wyraźnych szoków na rynkach bazowych sprawił, że polski rynek obligacji pozostał względnie stabilny. Dziesięcioletnie obligacje kwotowane były przy rentownościach na poziomie 5,3 proc. – 5,4 proc. Oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych wzmocniły i u nas popyt na instrumenty o krótszym i średnim terminie. Czy zostanie on zaburzony przez zdarzenia geopolityczne – tutaj wydają się kluczowe najbliższe dni, podczas których będą słyszalne echa spotkania prezydentów USA i Rosji.
Osobiste Konta Inwestycyjne, których powstanie zapowiedział Andrzej Domański, minister finansów, szybko zostaną dostrzeżone jako instrument optymalizacji podatkowej przez zwolenników papierów dłużnych.
Niskie oprocentowanie lokat oraz rosnąca wiedza o inwestowaniu skłaniają Polaków do lokowania kapitału w bardziej efektywny sposób.
Jeśli wyobrazimy sobie sytuację, w której grupa bankowa pod parasolem OKI zaoferuje dostęp do obligacji oszczędnościowych, lokat i np. listów zastawnych, to taki zestaw instrumentów zaoferuje rentowność porównywalną do 6,5-6,8 proc. brutto bez zwolnień podatkowych.
Niemal wszystkie serie obligacji, które w ostatnich 12 miesiącach zaoferowano inwestorom indywidualnym, są dziś wyceniane wyżej niż dwa miesiące temu, mimo obniżek stóp i historycznie niskich marż doliczanych do WIBOR-u.
Wydaje się, że Osobiste Konto Inwestycyjne będzie świetnym rozwiązaniem dla klientów budujących portfel obligacji korporacyjnych.
Nie ma problemu ze sprzedawaniem polskiego długu. Tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już sfinansowane w 90 proc.