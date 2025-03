Wojna handlowa dała drugie życie ekipie kanadyjskich liberałów

Trump musi naprawdę nie lubić Kanadyjczyków...

Wielki kraj, który mocno zaniedbał wydatki na obronę

Rząd Kanady zwrócił się niedawno do Wielkiej Brytanii z zapytaniem, czy byłaby ona skłonna „w razie potrzeby” udzielić wsparcia w postaci brytyjskiego parasola nuklearnego. To wyraźny sygnał, że władze w Ottawie coraz mniej ufają Amerykanom. Jak na razie jednak Kanadę przed obcym zagrożeniem nuklearnym chroni NORAD, czyli wspólne amerykańsko-kanadyjskie Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. Zrywanie tych więzi z USA byłoby co najmniej kłopotliwe.

Obecna amerykańska administracja ma też jednak prawo czuć się zirytowana kanadyjską polityką obronną. Kanada należy bowiem do tej grupy krajów NATO, które nie wypełniają zobowiązań dotyczących przeznaczania co najmniej 2 proc. PKB na obronność. W 2024 r. kanadyjskie wydatki na ten cel wynosiły zaledwie 1,37 proc. PKB. To żałośnie mało, jeśli weźmiemy pod uwagę dużą rolę, jaką Kanada mogłaby odgrywać w ewentualnej wojnie z Rosją w Arktyce.

Według raportu „Military Balance 2024” całe kanadyjskie siły zbrojne liczą zaledwie 62 tys. osób, z czego 22,5 tys. przypada na armię lądową. Kanada ma zaledwie 74 czołgi (różne typy niemieckich Leopardów 2). Jej siły powietrzne posiadają za to 103 samoloty. Marynarka wojenna posiada m.in. 12 fregat i 4 niezdolne do natychmiastowych operacji okręty podwodne. Biorąc jednak pod uwagę, jak wielkie akweny te siły muszą zabezpieczać, trudno je uznać za wystarczające. Kanadyjskie siły zbrojne mocno więc odczuwają to, że przez wiele lat ograniczano wydatki. Mają one również poważny problem z rekrutacją i utrzymaniem gotowości do działania. Wśród części ekspertów panuje opinia, że Amerykanie nie zapraszają Kanadyjczyków do wspólnego podejmowania decyzji w dziedzinie wojskowości, gdyż zdają sobie sprawę, że kanadyjskie siły zbrojne nie są w stanie wiele wnieść. Kanady nie włączano więc do rozmów o sojuszu USA, Wielkiej Brytanii i Australii. HK