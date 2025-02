Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemcy pogrążone są w kryzysie piwnym W 2024 roku krajowa sprzedaż piwa nadal spadała pomimo odbywających się w tym kraju Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego zmniejszyła się o 1,4 proc., o 119,4 mln litrów w porównaniu do roku poprzedniego.

W styczniu taniej niż w grudniu

W porównaniu z grudniem 2024 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich w styczniu spadł o 0,2 proc. Częściowo ze względu na sezon, niższe ceny zanotowano zwłaszcza w przypadku biletów lotniczych (-17,9 proc.), wycieczek zorganizowanych (-15,7 proc.), odzieży (-5,7 proc.) i obuwia (-2,7 proc.). Ceny żywności (ogółem) spadły o 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, tańsze były zwłaszcza świeże owoce (-3,2 proc.). Natomiast ceny energii (ogółem) wzrosły o 1,3 proc.. Istotnie droższy był olej opałowy (+8,2 proc.) i paliwa silnikowe (+4,3 proc.). Prawdopodobną przyczyną tego jest wzrost cen emisji dwutlenku węgla (tylko w języku niemieckim). Podwyższenie ceny biletu do Niemiec z 49 euro do 58 euro prawdopodobnie wpłynie również na wzrost cen krótkodystansowego transportu pasażerskiego (+4,2 proc.) oraz cen biletów towarzystw transportowych (+10,4 proc.). Wyraźnie wyższe ceny odnotowano także w przypadku usług listowych i paczkowych (+6,9 proc.), do czego częściowo przyczyniły się zmiany stawek pocztowych.