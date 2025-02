Niemcy pogrążone są w kryzysie piwnym

Sprzedaż w krajowych browarach i hurtowniach piwa spadła o 1,4 proc. do 8,3 mld litrów (2023: 8,4 mld litrów), jak podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Po lekkim wzroście w 2022 roku utrzymuje się długoterminowy trend spadków sprzedaży. W 2024 roku browary i hurtownie piwa sprzedały o 13,7 proc. mniej piwa niż w 2014 roku. Eksport wzrósł natomiast o 1,6 proc., do 1,5 mld litrów. Większość (808,4 mln litrów) trafiła do pozostałych krajów UE (plus 3,1 proc.).

– Prawie 1500 browarów w Niemczech w dalszym ciągu stoi przed poważnymi wyzwaniami – podkreśla Niemieckie Stowarzyszenie Piwowarów (DBB). – Z jednej strony zwiększone koszty surowców, energii, personelu i logistyki wywierają presję na przedsiębiorstwa. Z drugiej strony one też odczuwają skutki niechęci konsumentów do konsumpcji – zauważa DBB.

Rok 2024 był niestabilny: sprzedaż piwa znacznie wzrosła w miesiącach wiosennych i letnich, a jesienią i zimą ponownie spadła. – Chociaż krajowa sprzedaż piwa rosła do maja 2024 r., latem rynek niespodziewanie osiągnął wartość ujemną – wyjaśnił DBB. Najważniejszym powodem była zła pogoda. – Wiele wizyt w ogródku piwnym nie doszło do skutku, co miało wpływ na wydarzenia towarzyszące Mistrzostwom Europy. Volker Kuhl, rzecznik zarządu browaru Veltins, mówił o „całkowitej porażce” w związku z Mistrzostwami Europy: „Tylko w czerwcu, w miesiącu turniejowym, produkcja przemysłu piwowarskiego spadła do historycznie niskiego poziomu.”

Spadek krajowej sprzedaży piwa

Jak podaje Destatis, 82,3 proc. sprzedaży piwa w 2024 roku było przeznaczone do spożycia krajowego i podlegało opodatkowaniu. Sprzedaż krajowa spadła o 2,0 proc. do 6,8 mld litrów w porównaniu do 2023 roku. Bez podatku wyeksportowano 17,6 proc., czyli 1,5 miliarda litrów piwa, czyli o 1,6 proc. więcej niż w 2023 roku. Z tego 808,4 mln litrów (+3,1 proc.) trafiło do krajów UE, a 644,0 mln litrów (-0,3 proc.) do krajów spoza UE. Kraje UE. Browary przekazały swoim pracownikom bezpłatnie 10,6 mln litrów (-6,8 proc.) w formie napojów domowych.

Mieszanki piwne – piwa z dodatkiem lemoniady, coli, soków owocowych i innych dodatków bezalkoholowych – również odnotowały spadek sprzedaży w 2024 roku.