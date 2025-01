Fed nadal powinien być ostrożny

Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich nieznacznie rosła we wtorek po południu i wynosiła 4,56 proc. Inwestorzy czekali na środową decyzję Fedu i nie spodziewali się po niej wiele. Barometr CME Fed Watch wskazywał, że istnieje zaledwie 0,5 proc. szans na to, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe na środowym posiedzeniu. To przekonanie niewiele zmienił kiepski odczyt danych o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA. Owe zamówienia niespodziewanie spadły w grudniu o 2,2 proc. m./m., po listopadowym spadku o 2 proc. Średnio spodziewano się ich wzrostu o 0,6 proc. Ten rozczarowujący odczyt to raczej jednak za mało, by poważnie wpłynąć na najbliższą decyzję Fedu.