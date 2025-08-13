Grupa VRG ma zielone światło na przejęcie Lilou

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w postępowaniu z wniosku jubilerskiej sieci W.Kruk o zgodę na przejęcie kontroli nad kilkoma podmiotami składającymi się na biznes prowadzony pod marką Lilou.
O decyzji urzędu, którym kieruje Tomasz Chróstny, poinformowała giełdowa spółka VRG kierowana przez Mateusza Kolańskiego. Według niej urząd podjął decyzję 8 sierpnia. Sam urząd podaje, że stało się to dwa dni temu – 11 sierpnia. Tak, czy inaczej to szybko, bo wniosek w tej sprawie trafił do urzędu w drugiej połowie lipca.
Decyzji na „tak” jeszcze nie widać w rejestrze, ale z komunikatu VRG wynika, że jest ona bezwarunkowa. W.Kruk może teraz przystąpić do zawierania umowy przyrzeczonej, na mocy której stanie się właścicielem spółek Lilou, Bellver MYVOG Fundacja Rodzinna, Lilou Online Shop, Lilour Retail oraz Logistics Retail.
Kupujący zapłaci za przejmowane aktywa do 140 mln zł (105 mln zł w gotówce i 30 mln zł w formie wynagrodzenia typu earn-out).
Lilou to sieć sklepów z biżuterią założona rzez Magdalenę Mousson-Lestang. Liczy ona około 45 butików w Polsce, Niemczech i Francji.
Spółka Lilou w 2023 r. miała około 34 mln zł przychodów ze sprzedaży, 1 mln zł zysku operacyjnego i 0,5 mln zł zysku netto. Nowszych danych w elektronicznym KRS na razie brak.
Zgodnie ze sprawozdaniem miała dwoje udziałowców: Magdalenę oraz Yves'a Mousson-Lestang (b. dyplomatę i biznesmena). Są oni małżeństwem.
W.Kruk planuje prowadzić sieć salonów pod marką Lilou, zachowując jej odrębny charakter – obiecuje kupujący.
- Jestem dumna, że po 17 latach tworzenia autorskiej biżuterii, która zdobyła serca kobiet w Polsce i zagranicą, łączymy siły z marką jubilerską o największym dorobku na rynku – komentowała Magdalena Mousson-Lestang, twórczyni i właścicielka Lilou, gdy w lipcu ogłoszono transakcję. – Autorski charakter Lilou pozostanie niezmieniony, a przed nami dalszy rozwój biznesu w ramach silnej i nowocześnie zarządzanej grupy kapitałowej - zapowiedziała.
Obie strony podały, że będzie ona dalej zaangażowana w rozwój marki. W przyszłości twórczyni Lilou ma się kupić na realizacji nowego autorskiego projektu biżuteryjnego w pełni poświęconego biżuterii luksusowej,
W tym roku przejęcie ogłosił także Apart. Dostał zgodę na zakup Jubitomu.