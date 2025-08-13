Grupa VRG ma zielone światło na przejęcie Lilou

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w postępowaniu z wniosku jubilerskiej sieci W.Kruk o zgodę na przejęcie kontroli nad kilkoma podmiotami składającymi się na biznes prowadzony pod marką Lilou.

Reklama

Szybka decyzja UOKiK

O decyzji urzędu, którym kieruje Tomasz Chróstny, poinformowała giełdowa spółka VRG kierowana przez Mateusza Kolańskiego. Według niej urząd podjął decyzję 8 sierpnia. Sam urząd podaje, że stało się to dwa dni temu – 11 sierpnia. Tak, czy inaczej to szybko, bo wniosek w tej sprawie trafił do urzędu w drugiej połowie lipca.

Decyzji na „tak” jeszcze nie widać w rejestrze, ale z komunikatu VRG wynika, że jest ona bezwarunkowa. W.Kruk może teraz przystąpić do zawierania umowy przyrzeczonej, na mocy której stanie się właścicielem spółek Lilou, Bellver MYVOG Fundacja Rodzinna, Lilou Online Shop, Lilour Retail oraz Logistics Retail.

Małżeństwo Mousson-Lestange dostanie ponad 100 mln zł

Kupujący zapłaci za przejmowane aktywa do 140 mln zł (105 mln zł w gotówce i 30 mln zł w formie wynagrodzenia typu earn-out).

Lilou to sieć sklepów z biżuterią założona rzez Magdalenę Mousson-Lestang. Liczy ona około 45 butików w Polsce, Niemczech i Francji.