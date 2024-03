The Asahi Shimbun: Pożegnanie legendarnej figury pułkownika Sandersa

Pułkownik Sanders, czyli ubrany w biały garnitur staruszek z siwą bródką, to symbol sieci fast foodów KFC. Dla kibiców japońskiej drużyny baseballowej Hanshin Tigers jest on jednak postacią mistyczną. Tak jest przynajmniej od 1985 r. Wówczas ich drużyna dostała się do finału mistrzostw Japonii. Fani świętowali zwycięstwo przez całą noc w centrum Osaki. Podczas imprezowania porwali figurę pułkownika Sandersa stojącą przed jednym z lokali KFC. Podrzucali ją do góry, a później wrzucili do rzeki. W kolejnych latach ich drużyna jednak ponosiła głównie porażki. Powstała więc teoria o klątwie pułkownika Sandersa. Zaczęto szukać jego „obrażonej” figury. Znaleziono ją w rzece w 2009 r., naprawiono i postawiono na honorowym miejscu.