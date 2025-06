Choć demo zaprezentowane zostało na konsoli PlayStation 5, przedstawione w nim technologie będą wspierane na wszystkich platformach, na które trafi „Wiedźmin 4”.

Jak demo Wiedźmina oceniają analitycy

- Zaprezentowany materiał na State of Unreal, mimo że zrobił powszechne wrażenie w środowisku graczy, oceniliśmy neutralnie z perspektywy wyceny, ponieważ ani on nie przyśpiesza terminu potencjalnej premiery ani nie zmienia istotnie naszych założeń o potencjalne komercyjnym gry. Spodziewamy się mocnej sprzedaży, ponieważ IP niezwykle zyskało na popularności, a do tego CD Projekt przyzwyczaił nas do ambitnych produkcji, dlatego spory odzew po kolejnych materiałach jest już uwzględniony w naszych oczekiwaniach, szczególnie że kampanie CP77 udowodniły skuteczność ich marketingu – komentuje Mateusz Chrzanowski, ekspert z Noble Securities. Jeśli chodzi o notowania akcji, spodziewa się okresowo podwyższonej zmienności do czasu premiery.

- Inwestorzy pewnie będą się uaktywniać wraz z nowymi materiałami. Z jednej strony może to być czysta spekulacja i próba wykorzystania emocji, choć z drugiej im więcej fragmentów z gry zobaczymy tym trafniej będzie można ocenić potencjał sprzedaży, więc być może będziemy po prostu świadkami doszacowania oczekiwań części, dotychczas sceptycznych, inwestorów – podsumowuje ekspert Noble Securituies.

Z kolei Michał Wojciechowski z Ipopemy Securities zwraca uwagę na współpracę CD Projektu z Epic Games.

- Naszym głównym wnioskiem z pokazu jest to, że Epic jest mocno zaangażowane w produkcję Wiedźmina 4 do tego stopnia, że jakość tej gry stanie się kluczowym argumentem sprzedażowym Unreal Engine. Biorąc pod uwagę doświadczenie i zasoby Epic, uważamy, że jest to ogromne wsparcie dla CD Projektu, który jako jeden z pierwszych deweloperów ma dostęp do innowacyjnej technologii w branży gier oraz silne zaplecze pozwalające na maksymalne jej wykorzystanie (mimo że technologia ta jest przeznaczona do szerokiej dystrybucji w branży, jednak CD Projekt może wdrożyć ją jako pierwszy) – podkreślają eksperci Ipopemy.

Kiedy premiera czwartego Wiedźmina

- CD Projekt to jedno z najlepszych studiów tworzących gry z otwartym światem i jesteśmy wdzięczni, że współpracują z nami nad rozwojem Unreal Engine przy okazji Wiedźmina 4. To idealny partner do opracowywania nowych funkcji służących do budowania otwartych światów, które będziemy mogli udostępnić wszystkim twórcom korzystającym z Unreal Engine – skomentował Tim Sweeney, CEO Epic Games.