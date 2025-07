Prawnik dzieci Zygmunta Solorza o sporze o sukcesję: do ugody wystarczy dobra wola

Rodzina nie usiadła razem przy wigilijnym stole?

Nie usiadła. Piotr widział ojca przelotnie w Polsacie. Aleksandra po przejechaniu połowy Europy zdołała z nim porozmawiać 15 minut i chyba też w obecności małżonki pana Solorza. Pan Solorz od roku nie widział swoich wnuków. Na pewno nie widział Tobiasa. To chyba najsmutniejsza sprawa, jaką kiedykolwiek prowadziłem.

A kto jest po drugiej stronie sporu? Z kim spierają się dzieci, jeśli nie z ojcem?

Myślę, że spierają się z jego otoczeniem. Na pewno najbliższą osobą w otoczeniu ojca jest aktualnie pani Justyna Kulka. Komentując postawę otoczenia pana Solorza jestem zmuszony powiedzieć, że gdy Aleksandra Żak w końcu lipca ubiegłego roku przyjechała na urodziny ojca, zostało jej pokazane pełnomocnictwo do dysponowania całym majątkiem, w tym aktywami grupy Zygmunta Solorza, udzielone prawnikowi pana Solorza i synowi tegoż prawnika. To był powód poruszenia dzieci – pan Solorz nigdy takich pełnomocnictw nie udzielał. W bezpośrednich, trzydniowych rozmowach dzieci z ojcem sprawę udało się wyjaśnić i uporządkować: pan Solorz odwołał te pełnomocnictwa i tego samego dnia, 2 sierpnia 2024 r., domknięto wieloletni proces, którego celem było zaplanowane przez ojca przed laty przekazanie dzieciom aktywnej kontroli nad Fundacjami TiVi i Solkomtel. Podjęta przez otoczenie pana Solorza desperacka próba podważenia dokonanej sukcesji i wycofania się z tych decyzji to zapalnik całego sporu.

Czytaj więcej Firmy Giełdowe spółki wolne od pozwów synów Zygmunta Solorza Już obaj odwołani z rad nadzorczych ZE PAK i Cyfrowego Polsatu synowie miliardera cofnęli sądowe pozwy o unieważnienie uchwał walnych zgromadzeń ich dotyczących.

Co się dzieje dziś w sporze od strony formalnej?

W chaosie dziesiątek doniesień medialnych nie można tracić z oczu podstawowych faktów prawnych. Uporządkujmy je zatem. Zygmunt Solorz od 2 sierpnia 2024 r. nie zarządza zbudowanym przez siebie majątkiem, gdyż aktywną kontrolę nad Fundacjami TiVi i Solkomtel przekazał tego dnia dzieciom. Tymczasowo, na czas trwania sporu, nad zarządzaniem Fundacjami od wielu miesięcy czuwa ustanowiony przez sąd w Liechtensteinie kurator, który działa jako przewodniczący trzyosobowych rad obydwu fundacji. Kurator ma za zadanie ochronić majątek fundacji przed próbami wyprowadzania z niego aktywów i destabilizacją ich funkcjonowania poprzez podważanie uprawnień fundacji.

W maju sąd w Liechtensteinie wydał wyrok oddalający powództwo pana Solorza, przy pomocy którego próbował on odwrócić sukcesję. Pan Solorz pozwał dzieci, ponieważ nie miał innego wyjścia, jeśli chciałby wycofać się z oświadczeń z 2 sierpnia ub.r., gdy przekazał dzieciom kontrolę operacyjną w fundacjach.

W takich przypadkach ciężar udowodnienia zasadnych powodów zmiany zdania leży po stronie osoby, która zdanie zmieniła. Pełnomocnicy prezesa Solorza wystąpili do sądu o stwierdzenie, że został 2 sierpnia 2024 r. oszukany i o ustalenie, że jego oświadczenia z tego dnia są prawnie bezskuteczne. Żądania pozwu były takie: ustalenie, że wszystko, co zrobił w fundacjach po sierpniu 2024 r., jest ważne, lub – alternatywnie – że oświadczenia z 2 sierpnia 2024 r. są nieskuteczne, w tym akt notarialny wtedy sporządzony. Wszystkie żądania zostały oddalone. Sąd ocenił m.in., że świadkowie strony pozywającej nie do końca są wiarygodni, a zeznania dzieci są spójne i wiarygodne oraz że nie można przyjąć, że pan Solorz został wprowadzony przez nie w błąd.