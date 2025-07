Chiński gigant Xiaomi na nieznanym terenie

Xiaomi odniosło sukces tam, gdzie Apple poniosło porażkę, co wzmocniło reputację Lei, uczyniło jego firmę jedną z najcenniejszych w Chinach i wstrząsnęło zarówno branżą technologiczną, jak i motoryzacyjną.

Upadek programu samochodowego Apple Moonshot tylko podkreślił skuteczność ugruntowanego podejścia Xiaomi, które czerpało inspirację ze sprawdzonych projektów Tesli i Porsche, pozostając jednocześnie wiernym etosowi przystępnej ceny, który uczynił z niej markę kultową dla konsumentów z pokolenia Z.

Co najważniejsze, firma weszła również do najbardziej płodnego ekosystemu pojazdów elektrycznych na świecie — Chin. Dzięki dotacjom państwowym, istniejącej infrastrukturze ładowania i gotowemu łańcuchowi dostaw, Xiaomi miało strukturalny wiatr w żagle, którego brakowało Apple. – Charyzma, rozpoznawalność marki i ekosystem Lei i Xiaomi nie mogą być niedoceniane – powiedział Yale Zhang, dyrektor zarządzający szanghajskiej firmy konsultingowej Automotive Foresight. – To duży wpływ na młodych konsumentów, którzy wypełnili swoje domy produktami Xiaomi. Kiedy przychodzi czas na zakup pojazdu elektrycznego, naturalnie myślą o Xiaomi. Ale budowanie samochodów jest o wiele bardziej złożonym, kapitałochłonnym wyzwaniem niż produkcja telefonów czy urządzeń do gotowania ryżu. Wymaga opanowania przepisów bezpieczeństwa, globalnej logistyki i produkcji na skalę, a jednocześnie konkurowania z tradycyjnymi producentami samochodów z długą historią i dużymi liniami modeli. Każda ekspansja międzynarodowa będzie również wymagała poruszania się po skomplikowanych krajobrazach geopolitycznych. Jako jeden z pierwszych gigantów technologicznych, który faktycznie wyprodukował samochód, Xiaomi znajduje się na nieznanym terytorium.

Xiaomi łowi talenty, porażka Apple

Projekt samochodowy Apple, wewnętrznie nazywany Project Titan, nie powiódł się w dużej mierze dlatego, że nie był to po prostu pojazd elektryczny — w pewnym momencie był próbą przeskoczenia branży motoryzacyjnej dzięki całkowicie autonomicznej, samojezdnej maszynie poziomu 5. Jego cele były wzniosłe, a kierunek stale się zmieniał, czego efektem była ponad dekada wysiłków bez żadnych efektów. Lei postawił swoją osobistą reputację na szali, twierdząc, że produkcja samochodów będzie jego „ostatnim projektem przedsiębiorczym".

Publiczna narracja Xiaomi jest taka, że Lei i jego zespół uczyli się, odwiedzając wielu chińskich producentów samochodów, w tym Zhejiang Geely Holding Group i Great Wall Motor, i rozmawiali z ponad 200 ekspertami branżowymi na około 80 spotkaniach.