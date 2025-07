Grupa VRG na zakupach. W.Kruk przejmie znaną sieć butików

„Transakcja stanowi realizację wizji rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki poprzez działania akwizycyjne obejmujące marki komplementarne do portfela Grupy Kapitałowej Spółki”.

VRG utajniło informację o zamiarze przejęcia Lilou w czerwcu. 18 czerwca 2025 r. zarząd W.Kruka zdecydował, że kupi tę firmę.

Yves Mousson-Lestang, z pochodzenia Francuz, to b. prezes spółki EADS Polska (obecnie część Airbus Group). Był także attache ds. handlowych w ambasadzie francuskiej w Warszawie. W 2005 r. założył firmę doradczą Eurus Capital. To w jej serwisie internetowym można przeczytać, że w 2011 został mianowany doradcą ds. francuskiego handlu zagranicznego w Polsce przez premiera Francji – François Fillona w imieniu Francuskiego Narodowego Komitetu Doradców Zagranicznych. Posiada dyplom z zakresu prawa międzynarodowego Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium oraz dyplom Pantheon Assas w Paryżu. Inicjatywa La French Tech Warsaw nominowała go w br. „najlepszym francuskim przedsiębiorcą w Polsce”.