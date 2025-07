„Rada Fundacji dostrzega i docenia niepodważalny wkład pana Zygmunta Solorza oraz pana Mirosława Błaszczyka w stworzenie oraz rozwój Grupy Polsat Plus w ostatnich dekadach” - zaznaczono w komunikacie.

„Głównym celem powyższych zmian było usprawnienie nadzoru nad kluczowymi spółkami Fundacji. Rada Fundacji podkreśla, że podstawowym obowiązkiem Fundacji jest ochrona jej aktywów, a powyższe zmiany były niezbędne w celu prawidłowego wypełnienia tego obowiązku” - poinformowano.

Najprawdopodobniej chodzi o to, że w Polsce została założona odrębna fundacja rodzinna Zygmunta Solorza, która ma udziały w kilkunastu spółkach, a prezesem tych firm został prawnik miliardera – mec. Radosław Kwaśnicki.

Mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza w wywiadzie nam udzielonym ocenił, że jest to „dość czytelny plan przeniesienia aktywów fundacji w Liechtensteinie pod kontrolę rodzinnej fundacji pana Solorza zakładanej w Polsce”.

Co się wydarzyło w sądzie na Cyprze 21 lipca w sporze o sukcesję

Jeśli ktoś się zastanawia jak to możliwe, że rada TiVi Foundation dokonała zmian we władzach Cyfrowego Polsatu, Polkomtelu i Telewizji Polsat, to – poza argumentem dla kuratora w postaci kilkunastu spółek i polskiej fundacji – jest wyjaśnienie procesowe.