Wiedźmin 4. CD Projekt odsłania kolejne karty

Gra pod koniec zeszłego roku weszła w fazę pełnoskalowej produkcji. Pierwszy zwiastun, zaprezentowany w grudniu 2024 r., cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Termin premiery nie został jeszcze ujawniony. Wiadomo, że gra nie pojawi się przed końcem 2026 r.

Głosy analityków

„Wiedźmin” stał się dla studia przepustką do światowej elity w branży gier. W szczególności trzecia część, której dziesięciolecie premiery przypada w tym roku. CD Projekt sprzedał od premiery już 60 mln kopii „Wiedźmina 3”.

Zapytaliśmy ekspertów, jak oceniają najnowsze wieści napływające z CD Projektu.

– Zaprezentowany materiał na State of Unreal, mimo że zrobił powszechne wrażenie w środowisku graczy, oceniliśmy neutralnie z perspektywy wyceny, ponieważ ani on nie przyśpiesza terminu potencjalnej premiery, ani nie zmienia istotnie naszych założeń o potencjale komercyjnym gry – komentuje Mateusz Chrzanowski, ekspert z Noble Securities. Spodziewa się mocnej sprzedaży nowej gry, ponieważ IP niezwykle zyskało na popularności, a do tego CD Projekt przyzwyczaił rynek do ambitnych produkcji.

– Dlatego spory odzew po kolejnych materiałach jest już uwzględniony w naszych oczekiwaniach, szczególnie że kampanie „CP77” udowodniły skuteczność ich marketingu – mówi Chrzanowski. Jeśli chodzi o notowania, spodziewa się podwyższonej zmienności do czasu premiery.

– Inwestorzy będą się uaktywniać wraz z nowymi materiałami. Z jednej strony może to być czysta spekulacja i próba wykorzystania emocji, choć z drugiej im więcej fragmentów z gry zobaczymy, tym trafniej będzie można ocenić potencjał sprzedaży, więc być może będziemy po prostu świadkami doszacowania oczekiwań części, dotychczas sceptycznych, inwestorów – podsumowuje ekspert.