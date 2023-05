Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni stóp procentowych. Wydźwięk jej komunikatu, a także późniejszej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego, wpłynie jednak na oczekiwania co do terminu pierwszej obniżki stóp, co może mieć wpływ na notowania złotego.