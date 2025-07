Korea Południowa ma umowę handlową z USA

USA zgodziły się ustanowić podstawową stawkę celną wynoszącą 15 proc. na import z Korei Południowej. Wcześniej prezydent Trump straszył nałożeniem stawki wynoszącej 25 proc. Korea Południowa zadeklarowała natomiast duże inwestycje w USA.

Korea Południowa „przekaże Stanom Zjednoczonym 350 miliardów dolarów na inwestycje należące i kontrolowane przez Stany Zjednoczone, wybrane przeze mnie, jako prezydenta” – napisał Donald Trump w środę na platformie Truth Social, ogłaszając umowę. Prezydent dodał, że kraj azjatycki zobowiązał się również do zakupu amerykańskiej energii za 100 miliardów dolarów oraz do „zainwestowania dużej sumy pieniędzy” w USA. „Kwota ta zostanie ujawniona w ciągu najbliższych dwóch tygodni, gdy prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung odwiedzi Biały Dom” – napisał Trump.

Umowa została zawarta po spotkaniu południowokoreańskich dyplomatów z prezydentem Trumpem w środę w Białym Domu. To najnowsze porozumienie ogłoszone przez Trumpa przed terminem 1 sierpnia, kiedy mają powrócić jego wysokie „wzajemne” cła.USA osiągnęły porozumienie z UE w miniony weekend, a w zeszłym tygodniu z Japonią.Obie te umowy zawierały obietnice inwestycji w zamian za niższe cła, ale żadna z nich nie zaowocowała pisemną umową. Waszyngton i Tokio uzgodniły, że Japonia zainwestuje 550 miliardów dolarów w USA, ale strony przedstawiły różne wyjaśnienia dotyczące podziału zysków z tych inwestycji.Rozmowy między USA a Koreą Południową były opóźniane przez kilka miesięcy z powodu zamieszania politycznego w Seulu po impeachmentcie byłego prezydenta Korei Yoon Suk Yeola.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wojny handlowe nie wpędziły świata w recesję Wzrost gospodarczy USA, strefy euro i Francji był w drugim kwartale wyższy od prognoz. Rozczarowała za to gospodarka niemiecka. Skutki podwyżek ceł nie były jeszcze duże.

„Umowa wyeliminuje niepewność w naszym środowisku eksportowym, a obniżając nasze cła eksportowe do USA do poziomu równorzędnego lub niższego niż w przypadku głównych eksporterów, stworzyliśmy warunki do konkurencji z głównymi krajami na równych zasadach lub na lepszych warunkach” – oświadczył prezydent Korei Południowej.