BOJ podwyższa prognozy inflacji

Kwartalny raport perspektywiczny Banku Japonii ujawnił również wysoką (głównie związaną z taryfami) niepewność dotyczącą wpływu zmian w polityce handlowej na ceny i gospodarkę zagraniczną. Obserwacja banku centralnego była mniej pesymistyczna niż jego raport z maja, który sugerował, że poziom niepewności związanej z polityką handlową jest „ekstremalnie wysoki”. Przewidywano jednak, że inflacja spadnie do 1,8 proc. w 2026 r., a następnie nieznacznie wzrośnie do 2 proc. w 2027 r. Prognozy te były wyższe od prognozy z maja, która przewidywała inflację na poziomie 1,7 proc. w 2026 r. i 1,9 proc. w 2027 r.

Według analityków możliwa jest podwyżka stóp BOJ

Masato Koike, starszy ekonomista w tokijskim Sompo Institute Plus, od kwietnia utrzymywał, że stopa końcowa Banku Japonii wynosi 0,5 proc. Zmienił jednak zdanie, dostrzegając możliwość podwyżki stóp procentowych w tym roku, po pozornym sukcesie negocjacji taryfowych. Sasaki twierdzi, że „rewizja w górę” inflacji jest „umiarkowana”

Tohru Sasaki, główny strateg Tokyo Fukuoka Financial Group, stwierdził, że „rewizja w górę” prognozy inflacji na 2026 rok była „umiarkowana”. Podkreślił, że jest to sygnał, iż Bank Japonii ostrożnie podchodzi do ryzyka związanego z prognozami inflacji. Sasaki zwrócił uwagę, że prognozy banku centralnego dotyczące inflacji są jastrzębie, dodając, że bank centralny może wkrótce „zrewidować w górę” stopy procentowe. Zauważył jednak, że nad rozmowami handlowymi między Japonią a Stanami Zjednoczonymi wciąż wiszą ciemne chmury, co zwiększa niepewność.

Suzuki z SMBC twierdzi, że podwyższona przez Bank Japonii prognoza inflacji na 2025 rok była wyższa niż oczekiwano. Dodał jednak, że istotne jest ustalenie prognozy inflacji na 2027 rok na poziomie 2 proc.. Charu Chanana, główny strateg inwestycyjny w singapurskim banku Saxo, uważa, że wrześniowe spotkanie może potencjalnie zakończyć się decyzją o podwyżce stóp procentowych, zakładając, że zrewidowana perspektywa banku centralnego będzie zgodna z napływającymi danymi.