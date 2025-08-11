Gospodarka
Gospodarka indyjska stała się poligonem dla amerykańskich ceł

Prezydent USA Donald Trump niedawno określił Indie "martwą gospodarką". Najpierw obłożył je 25-procentowym cłem, a później podniósł je jeszcze o 25 pkt proc., by ukarać ten kraj za kupowanie rosyjskiej ropy. Wyraźnie mu się nie podoba udział Indii w grupie BRICS.

Publikacja: 11.08.2025 06:02

Indyjski premier Narendra Modi często był przedstawiany jako przywódca bliski obecnej amerykańskiej

Indyjski premier Narendra Modi często był przedstawiany jako przywódca bliski obecnej amerykańskiej administracji. Nie udało mu się jednak zawrzeć umowy handlowej z USA. Fot. afp

Foto: NIHARIKA KULKARNI

Hubert Kozieł

Indie stanęły przed trudnym wyborem: komu się bardziej narazić? Czy dalej kupować rosyjską ropę i mierzyć się z podwyżką amerykańskich ceł do 50 proc.? Czy też oficjalnie przestać ją sprowadzać, zacząć szukać jej droższych zamienników z innych krajów i narazić się Rosji? Prezydent USA Donald Trump podniósł w środę wieczorem główną stawkę ceł na indyjskie dobra z 25 proc. do 50 proc., w ramach kary za kupowanie przez Indie surowców energetycznych z państwa Putina. Ta podwyżka ma wejść w życie jednak dopiero po 21 dniach od jej ogłoszenia. Trump dał więc indyjskim władzom czas na naprawienie relacji z Waszyngtonem. Rząd Indii jak na razie oświadczył, że będzie kupował ropę kierując się wyłącznie interesem ekonomicznym i nie zakaże sprowadzania jej z Rosji. Premier Narendra Modi stwierdził wcześniej, że decyzję o zakupach pozostawi indyjskim rafineriom. Agencja Reutera donosiła, że indyjskie rafinerie wstrzymały się z zakupami rosyjskiego surowca. IOC, właściciel największych rafinerii, zamówił w kontraktach na wrzesień ropę z USA, Kanady i Bliskiego Wschodu. Czyżby więc Indie oficjalnie grały rolę nieugiętego członka BRICS, nie chcącego słuchać amerykańskiego dyktatu, a nieoficjalnie zaczynały rezygnować z rosyjskiej ropy? Czas pokaże, czy rzeczywiście dojdzie do większej zmiany.

