Czytaj więcej Portfel funduszy inwestycyjnych Rekordy na GPW. Czy to ostatni akord hossy? W czwartek główne krajowe indeksy znów pobiły rekordy, ale zarządzający portfelami funduszy coraz mocniej obawiają się, że w najbliższych tygodniach rynki akcji mogą zniżkować i preferują w tych warunkach obligacje. Na polskie spółki mają coraz mniej miejsca.

W tym tygodniu inwestorów wsparły nadzieje na rozmowy na szczycie Trump–Putin i możliwy rozejm na Ukrainie ...

Tak. Ale moim zdaniem ważny dla rynków był też wcześniej szczyt NATO, gdzie pokazano chęć współpracy między europejskimi krajami a Stanami. W lipcu okazało, że są podpisywane umowy handlowe między USA i ważnymi partnerami m.in. UE. Ich wejście w życie też zmniejszyło ryzyko ogólne. Po tych sukcesach z cłami prezydent Trump może teraz będzie też bardziej sprawczy w naciskaniu na Federację Rosyjską. Uderzenie w Indie, a jest ono możliwe, spowoduje, że gospodarka rosyjska się załamie. Chińczycy będą wtedy wywierać jeszcze większą presję na Rosję i taniej kupować od niej surowce. Inwestorzy mogą więc rozgrywać tę geopolitykę i rosnące szanse na rozejm na Ukrainie.

A jeśli do rozmów przywódców nie dojdzie, rozejmu nie będzie, to dojdzie to korekty na giełdzie?

Korekta może wystąpić nawet jeżeli prezydenci się spotkają i poczynią pewne ustalenia i ten wynik rozmów będzie pozytywny. Na zasadzie kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Do takiej korekty w trendzie wzrostowym rynek sobie zawsze znajdzie pretekst. Może to też być takie przeciągnięcie rozmów o przyszłości Ukrainy co ja zresztą obstawiam. Nie wydaje mi się, żeby Putin szybko się godził na rozejm, bo na froncie mu idzie relatywnie dobrze, więc może chcieć jeszcze przedłużać rozmowy. Rynek jest silny. Była wojna 12-dniowa na Bliskich Wschodzie. Były wybory prezydenckie w Polsce. Były cła Trumpa. Występowały korekty, ale nie trwały długo. Imponujące jest to jak szybko kapitał wraca na nasz rynek. Widać, że nie ma wielkiej woli sprzedawania. Ale jak wchodzi ten kapitał zagraniczny to na dużych spółkach jest ruch o 3-4 proc. na jednej sesji. To pokazuje, że wciąż nowe fale inwestorów tu przychodzą. Krajowi inwestorzy wciąż są sceptyczni, może są trochę przerażeni tym super wynikiem naszych indeksów od początku roku.

To może jest dobry wskaźnik, bo wcześniej dochodziło do tego, że szczyty hossy były wtedy, kiedy gwałtownie rosły napływy do TFI, a teraz ich nie ma. Czy są podstawy do dalszych zwyżek w dłuższym terminie?

Jeśli chodzi o taki termin rok w górę, to jestem umiarkowanym optymistą. Otoczenie makro w Polsce wygląda bardzo dobrze. W tym roku będzie wyższy wzrost gospodarczy niż w ubiegłym. Jest początek KPO, który wzmacnia ten trend poprawy w gospodarce. Przyszły rok również powinien przynieść ponad 3 proc. wzrostu PKB. Budzą się inwestycje. Jak dojdą do tego dalsze obniżki stóp procentowych, to będą tańsze kredyty, dla firm, ale też dla konsumentów, w tym hipoteczne. Dodajmy do tego, że raczej nie będzie w Stanach recesji. Europa chce wydawać więcej, szczególnie Niemcy, na uzbrojenie, co ma pozytywny wpływ na nasze bezpieczeństwo. I jak do tego zagra nam geopolityka, kwestia Ukrainy, to otoczenie wygląda zachęcająco.

Paliwa do wzrostów na najbliższe kilkanaście miesięcy byłoby sporo. Nie obędzie się to oczywiście bez korekt. Nie chciałbym, żeby wystąpiła jakaś hiperbola, bo wtedy byłoby to oderwanie się od fundamentów. Ale tych czynników na plus nie jest tak mało. Są też ryzyka. W Polsce to moim zdaniem deficyt budżetowy i skala finansowania, która nas czeka długiem. To jest duże wyzwanie. Czekam na projekt budżetu na przyszły rok. To np. może być jakiś przyczynek do korekty.

A czy inwestorzy zagraniczni mogą obawiać się trudnych relacji na linii rząd–prezydent?

Część inwestorów zagranicznych z tego, co te działy sprzedaży w biurach maklerskich mówią, jest bardzo dobrze zorientowana w naszej sytuacji politycznej. Wydaje mi się, że zagranica dużo spokojniej podchodzi do zmian na scenie politycznej niż my. Niektórzy mogą to odbierać tak, że w Polsce jest rząd, który w uproszczeniu można nazwać proeuropejskim, a więc jest w pewnym sensie gwarantem napływu środków z KPO i nie będzie przedterminowych wyborów. I jest prezydent Nawrocki, który ma ewidentnie lepsze relacje niż rząd z administracją republikańską i z samym Trumpem. Więc dla inwestorów to wcale nie jest zła sytuacja, biorąc pod uwagę np. nasze bezpieczeństwo.