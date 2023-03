Inwestorzy kupowali aktywa cyfrowe, gdyż poprawił się klimat wokół sektora bankowego i wzrosły nadzieje na cięcie stóp procentowych przez Fed.

“Jakikolwiek sygnał o cięciu stóp powinien popchnąć fundusze w stronę bardziej ryzykownych aktywów, co prawdopodobnie wystarczy by przyciągnąć na rynek walut cyfrowych więcej funduszy instytucjonalnych”, napisała Noelle Acheson, autorka popularnego newslettera Crypto Is Macro Now, cytowana przez Bloomberga.

Problemy banków pogrążą kryptowaluty? W ostatnich dniach bankructwa Signature Banku, Silvergate Banku oraz Silicon Valley Banku, mocno zaangażowanych w rozwój nowych technologii i rynek kryptowalut, wywołały panikę na rynkach. Wydawałoby się, że tego typu wieści wpłyną też na notowania wirtualnych walut. Te po kilku dniach spadków nie tylko odrobiły straty, ale zaczęły rosnąć.

Od początku roku bitcoin podrożał o 55 proc. i znalazł się bardzo blisko najwyższego poziomu od czerwca minionego roku, ale do rekordu z listopada 2021 r. (około 69 tys. USD) droga daleka.