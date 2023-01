Spółki te nadal będą działać i reorganizować biznesy pod ochroną rozdziału 11 amerykańskiego prawa upadłościowego.

Genesis Global Capital swoje aktywa oszacowała w przedziale 1 mld USD-10 mld USD, podobnie jak i zobowiązania wobec ponad 100 tys. kredytodawców. 50 największych niezabezpieczonych roszczeń opiewa na około 3,4 mld dolarów.

Spółka, jak informuje Bloomberg, będzie próbowała sprzedać aktywa lub w inny sposób pozyskać pieniądze, a jeśli to się nie uda właścicielami zrestrukturyzowanego biznesu mają zostać kredytodawcy. Genesis Global Capital ma do dyspozycji 150 mln dolarów w gotówce by sfinansować swoje wydatki. W. Z.