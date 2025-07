Pure Biologics stara się odzyskać płynność. Spółce udało się zawrzeć umowę z ACRX (dotyczącą wydłużenia terminu spłaty pożyczki), a teraz trwa emisja akcji.

Czy Pure Biologics upadnie?

Łączne prognozowane wpływy do spółki w okresie od sierpnia do grudnia 2025 r. wynoszą 7,57 mln zł. Z kolei łączne prognozowane wydatki w tym okresie to 7,25 mln zł.

„Na podstawie powyższych symulacji można wskazać, że w wyniku poczynionych przez spółkę działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Pure Biologics zaistnieją przesłanki do wycofania przez zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki wydłużeniu terminu spłaty pożyczki od ACRX oraz zobowiązaniu tego podmiotu do objęcia akcji serii P1, roszczenia wierzycieli, m.in. ABM, zostaną zaspokojone” – czytamy w dokumencie.

Ale jednocześnie zarząd zaznacza, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo konieczności kolejnego dokapitalizowania spółki przez inwestorów lub podmioty zewnętrzne z końcem 2025 r., w przypadku niepozyskania potencjalnego nabywcy na rozwiązania Pure.