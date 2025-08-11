Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), liczba niewypłacalności przedsiębiorstw wzrosła do drugiego najwyższego poziomu od 20 lat. Chociaż nie odnotowano żadnych poważnych bankructw, w kolejnym kwartale spodziewany jest dalszy wzrost liczby niewypłacalności.

Jak podkreśla Destatis, analizując te wyniki, należy zauważyć, że wnioski są uwzględniane w statystykach dopiero po wydaniu pierwszego orzeczenia przez sąd upadłościowy. W wielu przypadkach faktyczny moment złożenia wniosku o upadłość przypada prawie trzy miesiące wcześniej.

Sądy lokalne zgłosiły 2036 upadłości przedsiębiorstw zgłoszonych w maju 2025 r. Było to o 5,3 proc. więcej niż w maju 2024 r. Oszacowały wartość roszczeń wierzycieli z tytułu upadłości przedsiębiorstw zgłoszonych w maju 2025 r. na około 3,2 mld euro. W maju 2024 r. wartość roszczeń wynosiła około 3,4 mld euro.

W oparciu o dane z 10 000 firm, w maju 2025 r. w Niemczech odnotowano łącznie 5,9 upadłości przedsiębiorstw. Sektor transportu i magazynowania odnotował największą liczbę upadłości, z wynikiem 10,9 przypadków. Na kolejnym miejscu znalazła się branża budowlana z 9,4 przypadkami oraz branża hotelarsko-gastronomiczna z 9,0 upadłościami na 10 000 firm.