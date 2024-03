Stopa bezrobocia bez zmian, rekrutacja przyspiesza

Jak podał w poniedziałek GUS, w urzędach pracy w lutym zarejestrowanych było 845,3 tys. osób bezrobotnych, o 8 tys. więcej niż w styczniu. Stopa bezrobocia utrzymała się jednak na niezmienionym wobec stycznia poziomie 5,4 proc., podczas gdy ankietowani przez „Parkiet” ekonomiści przeciętnie spodziewali się jej wzrostu do 5,5 proc.

Reklama

Reklama

W porównaniu do lutego 2023 r. liczba bezrobotnych zmalała o 20 tys., a stopa bezrobocia o 0,2 pkt proc. (wynosiła wtedy 5,6 proc.). To największy spadek rok do roku tego wskaźnika od sierpnia ub.r. W poprzednich miesiącach zniżki wynosiły 0,1 pkt proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce jest bliska swojego historycznego minimum i w dużym stopniu odzwierciedla strukturalne problemy z niedopasowaniem osób poszukujących pracy do potrzeb pracodawców. Z jej niewielkich wahań z miesiąca na miesiąc trudno więc wyciągać wnioski na temat kondycji rynku pracy. W lutowych danych można jednak znaleźć kilka optymistycznych akcentów.

Liczba ofert pracy, które wpłynęły do urzędów w ciągu miesiąca, wzrosła w lutym o 2,9 proc. rok do roku. To nieco mniejsza zwyżka niż w styczniu, ale liczba ofert pracy zgłoszonych tylko przez sektor prywatny podskoczyła o 6,7 proc. rok do roku, najbardziej od marca 2022 r. Z drugiej strony, na jedną ofertę pracy w lutym przypadało wciąż niemal 14 osób bezrobotnych, mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach, ale tyle samo co rok wcześniej i więcej niż średnio w minionych pięciu latach.