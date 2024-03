Ożywienie w polskiej gospodarce będzie pełne paradoksów

P. Bielski: No właśnie, odpowiedzi na pytania, jaka będzie polityka pieniężna i jaka powinna być, mogą być dzisiaj różne. My w lutym zmieniliśmy prognozy i teraz oczekujemy stabilizacji stóp procentowych co najmniej do końca tego roku. Ale cały czas uważam, że w II połowie br. może pojawić się środowisko, które uzasadniałoby myślenie o obniżce stóp procentowych. Paradoksalnie, to będzie okres, gdy inflacja będzie przejściowo wyższa niż dzisiaj, ale jednocześnie w otoczeniu zewnętrznym będą tendencje dezinflacyjne, inne banki centralne będą obniżały stopy, a projekcje będą pokazywały inflację zbiegającą do celu NBP. RPP mogłaby w takich warunkach rozważać złagodzenie polityki pieniężnej, ale sądzę, że z różnych powodów tego nie zrobi. I dla takiej postawy też znajdzie uzasadnienie. Większość z nas, jak się wydaje, podziela ocenę, że gospodarka zaczyna przyspieszać. Więc może jednak ta polityka pieniężna nie jest tak restrykcyjna, skoro nie przeszkadza w ożywieniu ani nie powoduje wzrostu bezrobocia z historycznych minimów?

P. Bujak: Ożywienie gospodarcze w tym roku jest w pewnej mierze złudne. Ono wynika z pozytywnej niespodzianki inflacyjnej. Gwałtowny spadek inflacji, przy inercji płac napędzanych przez dostosowanie płacy minimalnej i wynagrodzeń w sektorze publicznym, wybija w górę realną konsumpcję i realny PKB. Natomiast w ujęciu nominalnym w gospodarce następuje spowolnienie. Wiele firm doświadcza wyhamowania wzrostu przychodów i kompresji marż, co niekiedy wymusza redukcję zatrudnienia. Nie zdziwię się, jeżeli w najbliższych miesiącach, z dużym opóźnieniem względem początku recesji w Polsce, stopa bezrobocia oczyszczona z wpływu czynników sezonowych pójdzie delikatnie w górę. To właśnie ten gigantyczny rozjazd świata realnego z nominalnym powoduje, że istnieje przestrzeń do dostosowania nominalnych – ale nie realnych – stóp procentowych.

Wyobrażacie sobie okoliczności, które skutkowałyby podwyżką stóp procentowych w tym roku? Taką możliwość zarysowało kilku członków RPP.

A. Rybicka: To jest do wyobrażenia. Przypuśćmy, że poprawa koniunktury na świecie następuje szybciej, niż zakładamy w bazowym scenariuszu, co oznacza większy popyt na surowce, odrodzenie inflacji podażowej, może osłabienie złotego. Można więc wymyślić scenariusz, w którym podwyżki stóp byłyby uzasadnione. Ale na ten moment ten scenariusz nie należy do najbardziej prawdopodobnych. Z drugiej strony, scenariusz obniżek stóp w tym roku też stał się mało prawdopodobny. W Europie – choćby z powodu polityki klimatycznej – istnieje ryzyko, że spadkowy trend cen energii zawróci. Oczekiwane obniżki stóp procentowych w USA, które są wysuwane jako argument na rzecz obniżek stóp w Polsce, stale się oddalają. Spodziewamy się więc stabilizacji stóp do końca roku i jakiegoś ich dostosowania w dół w 2025 r., gdy projekcja nie będzie już obarczona taką niepewnością i będzie pokazywała inflację w celu NBP w kolejnych latach.

M. Kujawski: My w bazowym scenariuszu ciągle zakładamy obniżkę stóp procentowych w tym roku, w listopadzie. Przede wszystkim, nawet w scenariuszu całkowitego wycofania tarcz inflacja osiągnie szczyt pod koniec br., gdy – jak ustaliliśmy – prawdopodobnie będzie poniżej 6 proc. W listopadzie nie będzie już w tej kwestii niepewności. Do tego dochodzą oczekiwane przez nas i ogólnie przez rynek obniżki stóp procentowych przez EBC i Fed. My zakładamy, że Fed obniży w br. główną stopę o 0,75 pkt proc., a EBC o 1 pkt proc. To będzie sprzyjało dalszej aprecjacji złotego. Nasza punktowa prognoza na II połowę roku, z uwzględnieniem obniżki stóp przez RPP, to 4,25 zł za euro. Gdybyśmy założyli, że stopy w Polsce nie idą w dół, to złoty byłby jeszcze mocniejszy. W listopadzie RPP będzie też dysponowała nową projekcją inflacji, która prawdopodobnie będzie pokazywała inflację w celu NBP w IV kwartale 2026 r., tak jak projekcja z marca. Tylko że wtedy to już będzie horyzont ośmiu kwartałów, a więc taki, który może uzasadniać złagodzenie polityki pieniężnej. Kolejne obniżki stóp będą dostarczane w rytm kolejnych projekcji, a do końca 2025 r. stopa referencyjna zostanie sprowadzona do 4 proc.

A. Rybicka: Zgadzam się, że projekcje będą ważne, ale my sądzimy raczej, że na koniec 2025 r. stopa referencyjna będzie w okolicy 5 proc., co wynika z ostatniej zmiany retoryki RPP na bardziej ostrożną. Pierwszych obniżek upatrujemy zatem dopiero na początku 2025 r., a później będą one powolne.