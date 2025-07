Miedź dała zarobić w czerwcu. Czy będą dalsze wzrosty?

Rynek jest zaś bardzo wrażliwy na różnego rodzaju zaburzenia. Te nie dotyczą jedynie spraw związanych z podażą surowca.

– Główne obawy dotyczą strony popytowej, a konkretnie rosnącego importu miedzi do USA. Taki wzrost wynika ze spekulacji dotyczących potencjalnych amerykańskich ceł na import miedzi, co powoduje przyspieszone zakupy surowca „na zapas”. W efekcie obserwuje się silne odpływy zapasów nie tylko z LME, ale również z magazynów w Chinach, co dodatkowo podsyca napięcia i może prowadzić do dalszej presji na wzrost cen. Sytuacja na rynku miedzi staje się więc coraz bardziej napięta. Choć formalnie nadal istnieje nadwyżka podaży w ujęciu rocznym, jej trwałość stoi pod znakiem zapytania. Czynniki geopolityczne, protekcjonizm handlowy oraz zachowania strategiczne największych graczy (jak Chiny i USA) mogą w najbliższych miesiącach w istotny sposób kształtować rynek i przyczynić się do dalszej zmienności cen – uważają przedstawiciele Oanda TMS Brokers.