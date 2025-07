Złoty imponuje siłą w ostatnim czasie, ale jest ona mocno wybiórcza

Czytaj więcej Waluty Amerykański dolar skazany jest na jeszcze mocniejszą przecenę? Czym żyje w ostatnim czasie rynek walutowy? Przede wszystkim słabością amerykańskiego dolara. Ten jest pod wyraźną presją, co zresztą dobrze obrazuje zachowanie indeksu dolara.

– Pod koniec ubiegłego tygodnia kurs EUR/USD przestał rosnąć i zatrzymał się tuż powyżej poziomu 1,1750. Może to sugerować koniec słabości dolara, choć odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna – wszystko zależy od przyczyn, które stoją za ostatnim wzrostem oczekiwań rynku na obniżki stóp procentowych w USA. To właśnie te oczekiwania były prawdopodobnie głównym czynnikiem osłabiającym dolara. Być może rynek doszedł do wniosku, że wpływ ceł na inflację okaże się słabszy niż wcześniej sądzono. Co prawda nie możemy wykluczyć tego, że efekt inflacyjny taryf może dopiero nadejść w II połowie roku, co uzasadniałoby bardziej ostrożne podejście Fedu. W takim scenariuszu decyzja o pierwszej obniżce stóp mogłaby zapaść dopiero jesienią, a nie w lipcu – jak zaczęły to ostatnio wyceniać rynki. Bardziej niepokojący byłby jednak scenariusz, w którym uczestnicy rynku dochodzą do wniosku, że Fed zaczyna ulegać presji politycznej Białego Domu. Nie chodzi tu o osobę Jerome’a Powella, lecz o pozostałych członków Komitetu Otwartego Rynku, w tym dwóch gubernatorów (Christophera Wallera i Michelle Bowman), którzy ostatnio wypowiadali się w znacznie bardziej „gołębim” tonie niż przewodniczący Fedu. Ich sugestie, że do obniżki może dojść już w lipcu, nie przeszły bez echa. Nawet jeśli stopy pozostałyby bez zmian w lipcu, dolar w takim otoczeniu niekoniecznie by zyskał, a to z powodu rosnących wątpliwości co do niezależności amerykańskiego banku centralnego. Ryzyko politycznego wpływu na Fed stanowi wciąż istotne źródło niepewności dla dolara – wskazują eksperci Oanda TMS Brokers.

Czytaj więcej Forex Miedź dała zarobić w czerwcu. Czy będą dalsze wzrosty? Czerwiec okazał się udanym miesiącem dla byków na rynku miedzi. Cena surowca na giełdzie w Chicago zyskała bowiem ok. 9 proc., a w poniedziałek znów znalazła się ona powyżej poziomu 5 USD za funt. Na giełdzie w Londynie wzrost ten wyniósł ok. 5 proc., przez co notowania zbliżyły się do okrągłego poziomu 10 tys. USD za tonę.

Prognozy dla złotego

Globalny odwrót od dolara ma oczywiście implikacje dla pary USD/PLN, ale już niekoniecznie wpływa dla inne pary złotowe. Notowania euro w ostatnim czasie ustabilizowały się w okolicach poziomu 4,25 zł. W przypadku franka szwajcarskiego są to z kolei okolice 4,54 zł. O ile więc USD/PLN patrzy na dolara, o tyle w innych przypadkach ważniejszą rolę odgrywają czynniki lokalne. Tutaj na pierwszy plan wysuwają się decyzje Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Tę najbliższą poznamy już w środę, chociaż przeważają głosy, że najbliższe posiedzenie RPP nie przyniesie zmian w polityce pieniężnej.

– RPP zgodnie z naszymi i rynkowymi prognozami pozostawi stopy procentowe bez zmian. Taki scenariusz kreślą wypowiedzi członków RPP, którzy widzą przestrzeń do dalszych obniżek, ale jeszcze nie w lipcu. Kolejna pauza po dostosowawczym ruchu o 50 pkt baz. w maju jest uzasadniana niepewnością związaną m.in. z sytuacją geopolityczną i polityką fiskalną, która po wyborach prezydenckich może stać się bardziej ekspansywna. Dla RPP istotna będzie najnowsza projekcja NBP, która powinna pokazać niższą ścieżkę inflacji niż w projekcji z marca – wskazują ekonomiści PKO BP.

Brak zaskoczeń płynących z RPP będzie sprzyjał stabilizacji notowań złotego. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewają się, że na koniec roku para EUR/PLN będzie przy poziomie 4,26 (mediana prognoz). W przypadku USD/PLN mowa jest z kolei o poziomie 3,71.