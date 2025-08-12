Inwestycje
Funt brytyjski w końcu złamie obronę ustanowioną przez jena?

Funt brytyjski nadal jest mocny, przynajmniej jeśli zestawić go z jenem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy para GBP/JPY wzrosła o ponad 5,5 proc. i znów ma ochotę przetestować ważny opór, który znajduje się w okolicach psychologicznego poziomu 200.

Publikacja: 12.08.2025 06:00

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

– Na wykresie dziennym para GBP/JPY utrzymuje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym, który rozpoczął się po dynamicznym odbiciu z sierpnia 2024 roku. Obecnie notowania znajdują się w rejonie kluczowej strefy oporu 199,650, która już kilkukrotnie w przeszłości zatrzymywała dalszy ruch w górę. Z technicznego punktu widzenia jest to istotny poziom, ponieważ jego skuteczne wybicie i utrzymanie się ceny powyżej mogłoby otworzyć drogę do testu kolejnej, długoterminowej bariery 207 - 208,220. Strefa ta stanowi szczyty z połowy 2024 roku, gdzie pojawiła się wyraźna presja podażowa – zwracają uwagę analitycy BM mBanku. Co jeśli jednak nie dojdzie do złamania oporu i rynek wykona kolejny zwrot? – Najbliższe wsparcia można wyznaczyć na poziomach 197,330 oraz 195,380, które pokrywają się z lokalnymi minimami oraz strefą przebiegu średnich kroczących. Ich utrzymanie będzie kluczowe dla zachowania struktury wzrostowej. W przypadku przełamania tych poziomów istnieje ryzyko zejścia w kierunku głębszych stref popytowych: 187,40, 184,35 oraz 180,63. Te poziomy pełniły w przeszłości funkcję solidnych punktów obrony kupujących, zatrzymując spadki i inicjując odbicia. Wskaźnik RSI (14) znajduje się w okolicach 55,7, co sugeruje brak skrajnego wykupienia i pozostawia przestrzeń do ewentualnego dalszego wzrostu. Średnie kroczące są skierowane ku górze, co wspiera scenariusz byczy, jednak zbliżająca się strefa oporu 199,65 może okazać się testem siły rynku. To, co się wydarzy w tej okolicy będzie miało istotny wpływ na dalszy kierunek w perspektywie najbliższych tygodni– podkreślają eksperci BM mBanku.

