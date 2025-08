Dolar wcale nie będzie miał tak łatwo, jak mogło się wydawać

Pretekstem okazały się dane z amerykańskiego rynku pracy, które były słabsze od oczekiwań i tym samym zwiększają prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych we wrześniu. „Dla wszystkich, którzy ostatnio grali na umocnienie dolara, zakładając, że „nie będzie aż tak źle”, piątkowy raport z rynku pracy USA okazał się brutalnym otrzeźwieniem. Nie tyle sam odczyt za lipiec – 73 tys. nowych miejsc pracy, czyli jeszcze w granicach oczekiwań – ile rewizje danych za poprzednie dwa miesiące sprawiły, że inwestorzy zaniemówili. W maju i czerwcu powstało łącznie aż o 260 tys. miejsc pracy mniej, niż wcześniej raportowano. Tak słabe tempo wzrostu zatrudnienia ostatni raz widzieliśmy podczas pandemii. Jakby tego było mało, wzrosła też stopa bezrobocia, co doprowadziło do kolejnej negatywnej niespodzianki” – wskazują eksperci Commerzbanku. Jakby tego było mało, Donald Trump po raz kolejny zaskoczył i zdymisjonował szefową Biura Statystyki Pracy, czyli urzędu, który odpowiada za dane z rynku pracy. „Trump nie ukrywał przyczyn dymisji – rzekomej manipulacji danymi na niekorzyść Republikanów. Każdy kolejny szef BLS będzie teraz pod presją „poprawnych” statystyk, a to oznacza, że pozytywne dane będą spotykały się z większą podejrzliwością, natomiast słabe – odbierane z pełną powagą. Dolar może więc w przyszłości reagować asymetrycznie na dane z rynku pracy: niewiele zyskiwać na dobrych raportach, a silnie tracić na słabych” – uważają przedstawiciele Commerzbanku. Wskazują oni również na fakt, że członkini zarządu Fed, Adriana Kugler, ogłosiła w piątek swoją przedwczesną rezygnację ze stanowiska, choć jej kadencja miała trwać do stycznia. „To może otworzyć drogę do nominacji kolejnego szefa Fed – chyba że Trump wybierze kogoś z obecnych członków FOMC. W każdym razie, nowa nominacja będzie sygnałem, jak silnie prezydent zamierza wpływać na przyszłą politykę Rezerwy Federalnej. Trudno spodziewać się, by dolar miał na tym zyskać” – twierdzą eksperci.