Ropa w górę, chociaż perspektywy rozwinięcia tego ruchu nadal są niepewne

Wśród analityków nie brakuje jednak też głosów, które mówią o tym, że zrywy notowań ropy naftowej mogą być jedynie chwilowe.

– Krótkoterminowe fundamenty – takie jak niskie zapasy w kluczowych hubach magazynowych oraz marże rafineryjne utrzymujące się powyżej sezonowych norm – wspierają ceny i ograniczają presję spadkową. Jednak coraz więcej prognoz wskazuje, że obecna równowaga może być nietrwała – wskazują eksperci Oanda TMS Brokers. Zwracają oni uwagę, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna oraz amerykańska Agencja Informacji Energetycznej ostrzegają, że druga połowa 2025 r. może przynieść największą nadwyżkę podaży od czasu pandemii. Mowa o nagromadzeniu nawet 200 mln baryłek ropy w skali globalnej. – To powinno przełożyć się na spadek cen surowca w dalszej części roku. Na wzrost podaży wpływa również polityka OPEC+, która stopniowo znosi ograniczenia wydobycia. Kolejne decyzje w tym zakresie mają zapaść na początku sierpnia. Dodatkowo, producenci spoza kartelu – w tym TotalEnergies i Equinor – sygnalizują wzrost wydobycia, zwłaszcza w Norwegii i Brazylii, gdzie uruchamiane są nowe pola naftowe. Do tego dochodzi rosnąca podaż biopaliw, której prognozy zwiększono o 200 tys. baryłek dziennie w stosunku do wcześniejszych szacunków – zwracają uwagę eksperci Oanda TMS Brokers, którzy po letnim szczycie sezonowego popytu oczekują wzrostu globalnych zapasów. – Rynki nie w pełni odzwierciedlają jeszcze ten scenariusz w swoich wycenach, co stwarza przestrzeń dla potencjalnych korekt cenowych w nadchodzących miesiącach. Balans między dynamicznym popytem, a nadchodzącym wzrostem podaży może więc wkrótce przesunąć się na korzyść niedźwiedzi, jeśli zapasy zaczną rosnąć szybciej niż oczekiwano – uważają analitycy.