Jak radzą sobie na GPW firmy rodzinne? Duża odporność, ale wyzwaniem sukcesja

Najwięcej firm rodzinnych na GPW zajmuje się produkcją przemysłową, systemami informatycznymi, elektroniką oraz usługami dla przedsiębiorstw. W przypadku spółek rodzinnych sektorem generującym najwyższe przychody oraz wynik finansowy na poziomie EBITDA jest branża artykułów codziennego użytku. Wysokie rentowności mają też branże: przetwórcza i telekomunikacyjna. Tak wynika z analizy, którą przeprowadziły firma audytorsko-doradcza Grant Thornton oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zawarta jest w czwartej edycji raportu „Firmy rodzinne na GPW”.

- Na GPW notowane są 172 spółki, które są firmami rodzinnymi, stanowią 42 proc. wszystkich spółek. Jest to liczba podobna do tej sprzed roku. W ciągu roku, do końca lipca, na giełdę dołączyło 8 firm, a 18 spółek ja opuściło – relacjonuje Maja Jabłońska z Grant Thornton. Część firm poinformowała o czasowym odejściu z giełdy, a najczęstsza przyczyną wycofanie spółek z obrotu były plany rozwoju (połączenie lub przejęcie), a także zawieszenie notowań, spowodowane przede wszystkim toczącym się postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że znaczny udział spółek rodzinnych, potwierdza ich istotną rolę w krajowej gospodarki. Firmy rodzinne w Polsce wyróżniają się długoterminową wizją i stabilnością, co czyni je kluczowym elementem rodzimego rynku kapitałowego. – podkreślono w opracowaniu. Grant Thornton stworzył indeks "GT 20 Rodzinne". Powstał zgodnie z metodologią WIG 20. W ciągu pięciu lat rodzinne spółki są mniej narażone są na zmienności kursów niż spółki z WIG 20 – uważają autorzy raportu – w perspektywie długoterminowej firmy rodzinne zyskują, kiedy spółki WIG 20 tracą. Stopa zwrotu na GT 20 Rodzinne od sierpnia 2019 – do lipca 2024 wyniosła ok. 36,7 proc. ( spółki z WIG 20 zyskały w tym czasie ok. 13,4 proc.). Zaś w perspektywie krótkoterminowej zmiany w indeksu WIG 20 są bardziej widoczne niż w przypadku GT 20 Rodzinne. W ciągu roku: sierpień 2023 r. – lipiec 2024 r., spółki z GT 20 Rodzinne straciły około 4 proc., a z WIG 20 zyskały ok. 19 proc.

Mało kobiet w zarządach firm rodzinnych

W większości spółek rodzinnych (60 proc,) ponad połowę akcji ma jedna rodzina lub porozumienie akcjonariuszy. - W zdecydowanej większości nestorzy dysponują znaczną częścią udziałów, co świadczy o ich silnej pozycji i wpływie na kluczowe decyzje biznesowe. Sukcesorzy, choć coraz bardziej zaangażowani w zarządzanie, dysponują relatywnie niewielkim pakietem akcji w porównaniu do nestorów. Średni wiek nestorów i nestorek w zarządach spółek rodzinnych to 55 lat, a w radach nadzorczych - 59 lat. Sukcesorzy i sukcesorki przeciętnie w zarządach mają 42 lata, a w radach nadzorczych – 37 lat. Tylko 40 proc. sukcesorów przygotowuje się do przejęcia zarządzania w spółkach.