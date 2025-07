WATS o czasie? Maklerzy wątpią, GPW wciąż wierzy

Wśród osób, które w naszej sondzie wskazały, że system ruszy zgodnie z ustaleniami, też dodatkowo pojawiają się głosy, że stanie się to kosztem pewnych ograniczeń: – Uważam, że WATS ruszy zgodnie z założeniami, natomiast może się to odbyć kosztem pewnych, niekluczowych funkcjonalności, szczególnie tych, które miały dawać GPW elastyczność pod kątem udostępnianych zleceń/instrumentów/usług. Innymi słowy – na start będzie pokrycie niezbędnego minimum do funkcjonowania rynku w niepogorszonej formie w stosunku do dzisiejszego UTP – podkreśla kolejny z brokerów.

– Na pewno wszyscy byśmy chcieli, aby system ruszył 10 listopada. Dotyczy to nie tylko samej GPW, ale także branży maklerskiej, dla której WATS jest niezwykle angażującym projektem i spycha nieco na dalszy plan inne projekty. Chcę wierzyć i wierzę, że 10 listopada z sukcesem powitamy nowy system – mówi jeden z maklerów.

Co na to GPW? Ta wydaje się być nieugięta: – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi prace zgodnie z harmonogramem, w którym wdrożenie nowego systemu WATS nastąpi 10 listopada 2025 r. Obecnie trwają intensywne prace testowe, w których aktywnie uczestniczą brokerzy oraz dostawcy oprogramowania. GPW pozostaje w ścisłym kontakcie z uczestnikami rynku, dążąc do zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu i jego zgodności z oczekiwaniami wszystkich stron – usłyszeliśmy w biurze prasowym GPW.

Samo przesunięcie startu nowego systemu nie jest też niczym nowym. W tego typu projektach wielokrotnie dochodzi do zmian w harmonogramie. Pierwotnie była mowa, że WATS ruszy do końca I kwartału 2024 r. Następnie była mowa o listopadzie 2024 r., a dopiero później o 10 listopada 2025 r. .