Beta ETF Dywidenda Plus to produkt na, który polski rynek czekał od dłuższego czasu. W środę zarząd GPW podjął decyzję, że pierwszym dniem jego notowań będzie 18 sierpnia.

Dywidendowy ETF. Co to takiego?

Czym będzie charakteryzował się dywidendowy ETF, który będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem na GPW? Fundusz będzie naśladował indeks WIGdivplus, który jest publikowany od 3 lutego 2025 roku. Indeks ten uwzględnia spółki z indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie 3 lata lub w 4 z ostatnich 5 lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2 proc. Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela Indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie dodatkowo skorygowane stopą dywidendy.

Przedstawiciele Beta ETF w czerwcu informowali, że „z myślą o inwestorach, z uwagi na potrzebę zakumulowania dywidend w okresie do 30 czerwca 2026 roku, opłata za zarządzanie wyniesie 0 proc. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomu 0,5 proc. w skali roku. Od 30 czerwca 2026 roku, opłata za zarządzanie wyniesie 0,5 proc., a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu”.