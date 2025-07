GPW, Orlen, PKO BP i inni. Czyli polowanie na wakacyjne dywidendy

Średnia stopa dywidendy w całej historii GPW dla WIG wynosi 2,3 proc. Mediana jest niemal taka sama. Tymczasem tegoroczny wskaźnik przekracza 4,3 proc. i jest na poziomie z 2024 r. To imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że wraz z rosnącą ceną akcji o wysoką stopę dywidendy jest trudniej (bo rośnie mianownik wskaźnika). Tymczasem w ostatnich kwartałach nasza giełda radzi sobie znakomicie. Wyceny wielu spółek są na historycznych szczytach.

Jak w takiej sytuacji inwestować? Eksperci nie mają jednej recepty, ale podkreślają, że zawsze warto mieć w portfelu dobre fundamentalnie spółki, dzielące się zyskiem z akcjonariuszami.

Idziemy na rekord

Choć łączne zyski spółek notowanych na GPW w 2024 r. były niższe niż rok wcześniej, to w dywidendowych statystykach tego nie widać. Wręcz przeciwnie, wiele wskazuje, że w 2025 r. padnie rekord. W dużej mierze będzie to zasługa blue chips, które w tym roku są szczególnie hojne dla akcjonariuszy. W sumie 13 firm (zyskiem nie podzielą się Allegro, CCC, Dino, KGHM, mBank, PGE i Żabka) z WIG20 wypłaci w 2025 r. ponad 30 mld zł dywidend. Na uwagę zasługują w szczególności PKO BP, Orlen i PZU. W przypadku każdej z nich mamy do czynienia zarówno z dużą kwotą, jak i wysoką stopą dywidendy. I co ważne, nadal jest czas, żeby na dywidendę się załapać.

13 czerwca walne zgromadzenie PKO BP uchwaliło 6,85 mld zł dywidendy, czyli 5,48 zł na akcję. Przy aktualnej cenie walorów przekłada się to na 7-proc. stopę. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 sierpnia, a wypłacona zostanie 14 sierpnia. Warto pamiętać, żeby akcje z prawem do dywidendy kupić odpowiednio wcześnie – z uwagi na okres rozliczeniowy. I tak na przykład w PKO BP ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty jest 1 sierpnia.

Notowania PKO BP oscylują obecnie w okolicach 79 zł, co oznacza wycenę całej spółki na 99 mld zł. Daje to bankowi drugie miejsce na liście największych krajowych firm notowanych na warszawskiej giełdzie. Tuż przed nim, z wyceną nieznacznie przekraczającą 100 mld zł, jest Orlen. Jego akcje od początku roku podrożały o ponad trzy czwarte. Inwestorzy są też beneficjentami hojnej dywidendy. W tym roku wyniesie rekordowe niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję, co przy obecnym kursie oznacza niemal 7-proc. stopę. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia (ostatni dzień na zakup to 12 sierpnia), a wypłacona zostanie 1 września. Jeszcze dłużej na dywidendę będą czekać akcjonariusze PZU. Walne zgromadzenie zdecydowało, że dniem ustalenia prawa będzie 25 września (akcje trzeba kupić 23 września), a wypłata nastąpi 16 października W tym roku solidną dywidendą zaskoczył Alior z grupy PZU. Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,2 mld zł, co dało 9,19 zł na akcję. Dniem przyznania prawa do dywidendy był 30 czerwca, a jej wypłata nastąpiła już 14 lipca. Pozostała część zeszłorocznego zysku Aliora trafiła na kapitał zapasowy.