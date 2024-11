Przedsiębiorczość w Polsce na tle Europy

Mnóstwo ciekawych informacji o prowadzeniu biznesu w Polsce przynosi raport z badania przedsiębiorczości – „GEM Polska 2024 [GEM to Global Entrepreneurship Research Association]”. To 13. edycja raportu, który pokazuje nie tylko to, co z biznesem dzieje się w Polsce, ale też jak wyglądamy na tle Europy.

W najnowszym badaniu 3,4 proc. Polaków przyznało, że zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (3,7 proc. w 2022 r.). Przyczyny podjęcia tej decyzji to: pandemia (36 proc. wskazań), brak rentowności biznesu (18 proc.), przejście na emeryturę (12 proc.) oraz polityka rządu, podatki i biurokracja (11 proc.). W porównaniu z poprzednimi edycjami badania widać spadek oddziaływania pandemii. Rośnie znaczenie nieopłacalności biznesu (pięć razy więcej wskazań niż w 2022 r.) i czynnika polityczno-regulacyjno-podatkowego.