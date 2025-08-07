Program skierowany jest do założycieli, członków zarządów oraz dyrektorów finansowych i relacji inwestorskich, którzy chcą poznać pełen proces debiutu giełdowego (IPO) – od decyzji o wejściu na GPW, przez przygotowanie dokumentacji, po strategię komunikacji z rynkiem. Uczestnicy zyskają wiedzę na temat wymogów regulacyjnych, obowiązków informacyjnych, sprawozdawczości finansowej, ładu korporacyjnego, a także equity story, czyli sposobu budowania przewag inwestycyjnych w oczach inwestorów. GPW IPO Academy pomoże liderom biznesu świadomie przygotować się do debiutu i w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje status spółki publicznej.

– Debiut giełdowy to jeden z najważniejszych momentów w rozwoju firmy. Nie tylko otwiera drogę do pozyskania kapitału, ale także wiąże się z podniesieniem standardów zarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności wobec rynku. To również test dojrzałości biznesowej i szansa na zmianę pozycji rynkowej firmy. GPW IPO Academy to program, który wpisuje się w naszą długofalową strategię budowania silnego, nowoczesnego rynku kapitałowego, dostępnego i atrakcyjnego dla spółek z różnych sektorów gospodarki – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Czym jest GPW IPO Academy?

Program GPW IPO Academy będzie realizowany w formule pięciu warsztatów (piątek–sobota), które odbędą się w siedzibie GPW. Spotkania poprowadzą eksperci z instytucji rynku kapitałowego, w tym mBanku, Baker McKenzie, Navigator, Michael/Ström, GESSEL, NBS oraz CC Group. W programie przewidziano także rozmowy z prezesami spółek notowanych na GPW, którzy podzielą się doświadczeniami z własnych procesów IPO.

– GPW IPO Academy to pięciomiesięczny program warsztatów, który kompleksowo pokazuje przedsiębiorcom, jak wygląda proces wejścia na giełdę – od przygotowania spółki, przez kwestie prawne, finansowe i komunikacyjne, aż po realne korzyści z debiutu, takie jak pozyskanie kapitału na rozwój, skalowanie biznesu czy wyjście z inwestycji. Program prowadzą doświadczeni eksperci rynku kapitałowego, a agenda została precyzyjnie dopasowana do potrzeb firm planujących IPO. To wiedza praktyczna i trudno dostępna poza rynkiem – kluczowa dla udanego debiutu – podkreśla Izabela Mikołajczyk, dyrektor działu rynku pierwotnego GPW.