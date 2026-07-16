Takiego pierwszego półrocza na rynku maklerskich indywidualnych kont emerytalnych (IKE) i indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jeszcze nie było. Patrząc na osiągnięcia tylko w pierwszej części roku, można śmiało mówić, że brokerzy rozbili bank. Pomógł efekt XTB, ale też coraz większa świadomość emerytalna Polaków.

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Już tradycyjnie „Parkiet” postanowił wyprzedzić oficjalne statystyki publikowane przez KNF i zapytał biura i domy maklerskie o to, ile kont IKE i IKZE otworzyły w pierwszym półroczu. Wyniki są imponujące. Z zebranych przez nas danych wynika, że w pierwszej połowie roku branża otworzyła 103,1 tys. IKE. Dla porównania w tym samym okresie rok wcześniej, który przecież też stał pod znakiem imponujących rekordów, maklerzy otworzyli 62,2 tys. IKE.

Jeszcze większy skok widać w przypadku IKZE. Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że w pierwszej połowie roku maklerzy otworzyli 44,7 tys. tego typu kont. W pierwszym półroczu 2025 r. branża otworzyła 12,7 tys. IKZE.

Oczywiście trzeba pamiętać, że maklerskie statystyki mocno podbija gracz, który stosunkowo niedawno wprowadził do oferty IKE i IKZE. Mowa oczywiście o XTB. Przedstawiciele firmy przyznają, że produkt ten zyskuje coraz większą popularność wśród klientów.

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– W pierwszej połowie 2026 r. zainteresowanie rachunkami emerytalnymi w XTB było rekordowe. To dla nas bardzo ważny sygnał, ponieważ pokazuje, że konsekwentne działania edukacyjne i budowanie świadomości finansowej realnie przekładają się na decyzje inwestorów. Coraz więcej Polaków myśli o swojej przyszłości w sposób świadomy i długoterminowy. Widzimy, że nasi klienci nie traktują inwestowania wyłącznie jako sposobu na lokowanie nadwyżek, ale coraz częściej jako element budowania bezpieczeństwa finansowego i niezależności. To bardzo istotna zmiana społeczna, którą jako największy polski dom maklerski chcemy aktywnie wspierać – mówi „Parkietowi” Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Nie tylko jednak w XTB widać pozytywne tendencje.

– Widzimy bardzo duży wzrost zainteresowania produktami emerytalnymi. Rynek rozwija się szybciej niż rok temu, a obecne wyniki pozwalają nam zakładać, że otworzymy najwięcej rachunków IKE i IKZE w historii BM mBanku – mówi Kamil Maliszewski, dyrektor w BM mBanku, i dodaje: – To wyraźny sygnał, że rośnie świadomość znaczenia długoterminowego oszczędzania. Jesteśmy przekonani, że wpływ mają na to również konsekwentnie prowadzone działania edukacyjne, takie jak kampania „Nie jutraj”, które pomagają przełamywać skłonność do odkładania decyzji finansowych na później i zachęcają do wcześniejszego myślenia o emeryturze. Rosnące zainteresowanie IKE i IKZE pokazuje też, że coraz więcej osób traktuje oszczędzanie na emeryturę jako ważny element zdrowych finansów i długoterminowego planowania swojej przyszłości – podkreśla Maliszewski.

Wyniki za pierwsze półrocze są rekordowe, jeśli patrzeć tylko na pierwsze połowy roku. Druga część roku, a szczególnie jego końcówka na rynku IKE i IKZE, rządzi się swoimi prawami. Zazwyczaj to bowiem listopad i grudzień przynoszą prawdziwy boom na konta emerytalne. W ubiegłym roku maklerzy otworzyli w drugim półroczu rekordową liczbę 169,8 tys. IKE oraz 96,3 tys. IKZE. Przedstawiciele branży wierzą, że w tym roku znów wystąpi efekt sezonowości.

– Jestem przekonany, że w drugiej połowie roku zainteresowanie IKE i IKZE będzie jeszcze większe. Od lat widzimy, że szczególnie ostatni kwartał roku jest okresem, w którym Polacy intensywniej myślą o produktach emerytalnych, m.in. ze względu na limity roczne, kwestie podatkowe oraz większą liczbę kampanii informacyjnych. Spodziewamy się, że 2026 r. będzie pod tym względem rekordowy nie tylko dla XTB, ale również dla całej branży – mówi Filip Kaczmarzyk.

Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to IKE i IKZE może przybyć też konkurencja. Mowa o OKI, które mają zadebiutować na rynku 1 stycznia 2027 r. Jeśli faktycznie się tak stanie, część osób może wstrzymać się z zakładaniem IKE i IKZE, a ich pierwszym wyborem może okazać się właśnie OKI.

Nie zmienia to jednak faktu, że branża maklerska jest na dobrej drodze do tego, by zanotować kolejny rekordowy rok, jeśli chodzi o IKE i IKZE. W całym 2025 r. otworzyła ona 232 tys. IKE oraz 109 tys. IKZE. Po pierwszym półroczu wykonała ona odpowiednio 44 proc. i 41 proc. rekordowego planu.