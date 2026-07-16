Giełdowy Unimot chce być coraz aktywniejszym graczem na globalnym rynku ropy naftowej. Przeprowadzona w lipcu dostawa surowca drogą morską z Ameryki Południowej do Gdańska, a następnie rurociągami PERN-u do niemieckiej rafinerii w Schwedt to tylko wstęp do kolejnych tego typu transakcji.

- Unimot spodziewa się w drugiej połowie lipca drugiej dostawy ropy naftowej do rafinerii w Schwedt przez Gdańsk. To będzie ładunek surowca z kierunku innego niż wschodni. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę – informuje Krzysztof Kopeć, kierownik działu komunikacji giełdowej spółki.