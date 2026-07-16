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Unimot otwiera drogę do PCK

Po zablokowaniu przez Rosję tranzytu ropy do Niemiec rośnie znaczenie dostaw przez Gdańsk. Unimot chce wykorzystać tę zmianę, rozwijając handel surowcem i organizując kolejne transporty do rafinerii PCK w Schwedt, kluczowej dla regionu.

Publikacja: 16.07.2026 06:00

Unimot otwiera drogę do PCK

Foto: unimot.pl

Tomasz Furman

Giełdowy Unimot chce być coraz aktywniejszym graczem na globalnym rynku ropy naftowej. Przeprowadzona w lipcu dostawa surowca drogą morską z Ameryki Południowej do Gdańska, a następnie rurociągami PERN-u do niemieckiej rafinerii w Schwedt to tylko wstęp do kolejnych tego typu transakcji.

- Unimot spodziewa się w drugiej połowie lipca drugiej dostawy ropy naftowej do rafinerii w Schwedt przez Gdańsk. To będzie ładunek surowca z kierunku innego niż wschodni. Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę – informuje Krzysztof Kopeć, kierownik działu komunikacji giełdowej spółki.

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