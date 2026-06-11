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Pracodawcy: Wzrost płacy minimalnej powinien być niższy niż 3 proc.

Płace nie mogą rosnąć mocniej niż wydajność pracy, a tak było choćby w zeszłym roku – mówią pracodawcy. Przekonują, że szybki wzrost płacy minimalnej szkodzi gospodarce i utrudnia tworzenie miejsc pracy.

Publikacja: 11.06.2026 06:00

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Foto: WavebreakMediaMicro/Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Szykuje się mocny spór w Radzie Dialogu Społecznego o wzrost płacy minimalnej w 2027 r. Rząd zaproponował, żeby od początku przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznaczałoby to wzrost o 144 zł w stosunku do kwoty, która obowiązuje w 2026 r. i wynosi 4806 zł. Przyszłoroczna kwota minimalnego wynagrodzenia byłaby o 3 proc. wyższa niż tegoroczna. Ponadto minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby od 1 stycznia 2027 r. wynosić 32,30 zł, co oznacza wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty 31,40 zł obowiązującej w 2026 r. Tu wzrost byłby nieco niższy niż 3 proc. Z takimi propozycjami rząd pójdzie teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będzie szukał porozumienia ze związkami zawodowymi i pracodawcami.

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