Szykuje się mocny spór w Radzie Dialogu Społecznego o wzrost płacy minimalnej w 2027 r. Rząd zaproponował, żeby od początku przyszłego roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4950 zł. Oznaczałoby to wzrost o 144 zł w stosunku do kwoty, która obowiązuje w 2026 r. i wynosi 4806 zł. Przyszłoroczna kwota minimalnego wynagrodzenia byłaby o 3 proc. wyższa niż tegoroczna. Ponadto minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby od 1 stycznia 2027 r. wynosić 32,30 zł, co oznacza wzrost o 0,90 zł w stosunku do kwoty 31,40 zł obowiązującej w 2026 r. Tu wzrost byłby nieco niższy niż 3 proc. Z takimi propozycjami rząd pójdzie teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będzie szukał porozumienia ze związkami zawodowymi i pracodawcami.