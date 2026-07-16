Vigo ruszyło z ofertą do 131,2 tys. nowych akcji w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Oferta dodatkowo obejmowała pakiet 124,8 tys. akcji (co daje ok. 14,3 proc. udziału) należący do jej kluczowego akcjonariusza Warsaw Equity Group. Jego sprzedaż oznaczałaby wyjście z inwestycji w spółkę, co jednak inwestor uzależnił od uzyskania odpowiednich warunków cenowych. Do zamknięcia wydania nie było wiadomo, jak duży był popyt. Częściowym wyjaśnieniem tej zagadki może być środowe zachowanie kursu, który zniżkował nawet o ok. 10 proc., czemu towarzyszył bardzo wysoki obrót. W dalszej części handlu strata zmniejszyła się do 6–7 proc. Średnie dyskonto w ABB na polskim rynku w ostatnich latach było w okolicach 6–9 proc. Po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu, rada nadzorcza spółki miała ustalić ostateczną cenę emisyjną akcji nowej emisji, przy czym cena akcji sprzedawanych będzie równa cenie emisyjnej. Spółka planuje pozyskać z emisji do ok. 80 mln zł brutto, które zamierza przeznaczyć na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021–2026.

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Foto: Parkiet

Inwestycja w matryce podczerwieni

Konieczność dokapitalizowania spółki wynikała z założonego w strategii gwałtownego rozwoju i planów wejścia na wyższy pułap przychodów. Kluczową planowaną inwestycją jest uruchomienie produkcji matryc podczerwieni, będących krytycznym komponentem w wojskowych kamerach termowizyjnych. Spółka wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju komponenty, wchodzące w skład nowoczesnych systemów obronnych Wojska Polskiego.

Plany Vigo przewidują zwiększenie mocy produkcyjnych i docelowo osiągnięcie zdolności na poziomie ok. 500 matryc podczerwieni rocznie. Środki mają zostać wykorzystane na zakup specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej oraz sfinalizowanie transferu technologii od partnerów spółki. Na ten cel zarząd firmy zamierzał przeznaczyć około 50 mln zł. Nowa linia produkcyjna miałaby ruszyć do połowy 2027 r. – Działamy obecnie w przełomowym momencie dla naszej zbrojeniówki. Rekordowe zamówienia w ramach programu SAFE generują olbrzymie zapotrzebowanie m.in. też na nasze technologie i rozwiązania. Obecnie jednym z naszych strategicznych projektów jest realizacja wdrożenia i produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, które będą kluczowym elementem najnowocześniejszych kamer termowizyjnych w wozach bojowych polskiej armii – podkreślał niedawno Adam Piotrowski. Pozyskane środki mają też zostać wykorzystane na realizację umowy ramowej z PCO o wartości blisko 200 mln zł oraz ekspansję na rynkach europejskich. Zarząd Vigo już wcześniej zadeklarował, że środki z emisji akcji nie będą przeznaczone na realizację projektu HyperPIC, gdzie finansowanie ma być zapewnione z innych źródeł.

Przychody i portfel zleceń rosną

Vigo może pochwalić się rekordowym portfelem zamówień. Jego wartość na koniec czerwca wynosiła 93 mln zł, ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2026 r. wyniosły niemal 35 mln zł, co oznacza wzrost o 71 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Był to najlepszy kwartał w historii spółki pod względem sprzedaży. W całym I półroczu br. Vigo wypracowało 54 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. w porównaniu do analogicznego półrocza 2025 r. Wartość sprzedaży detektorów i modułów detekcyjnych w tym okresie zwiększyła się rok do roku o 24 proc. i wyniosła 48,7 mln zł. Sprzedaż materiałów półprzewodnikowych podniosła się o 75 proc. rok do roku, do 5,3 mln zł.