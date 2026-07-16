Jednym z kilku obszarów w opublikowanej niedawno strategii grupy kapitałowej KGHM 2055+ jest strategia energetyczna. Wprawdzie koncern przyjął ten dokument rok temu, ale dopiero teraz przedstawił publicznie jego założenia.

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„W kompleksowym ujęciu strategia energetyczna KGHM jest jednym z fundamentów budowania przewagi konkurencyjnej w innowacyjnych i perspektywicznych obszarach biznesowych. Działania dekarbonizacyjne oraz wzmocnienie zaangażowania na rzecz ochrony klimatu są kluczowymi działaniami niezbędnymi dla długoterminowego i zrównoważonego rozwoju KGHM, gwarantując efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych oraz dostosowanie się do globalnych trendów i regulacji środowiskowych” – informuje zespół biura prasowego spółki.

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KGHM będzie budował i przejmował projekty dotyczące OZE

Koncern zauważa, że kluczowym wyzwaniem jest przeprowadzenie transformacji energetycznej, czyli procesu, na który składają się cztery cele. Chodzi o poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnej energii w procesach technologicznych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji i konsumpcji energii oraz dostosowanie się do rosnących wymagań regulacyjnych UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W ramach strategii energetycznej KGHM chce realizować liczne projekty. I tak od stycznia tego roku koncern uczestniczy w programie DSR (Demand Side Response), który polega na czasowej i kontrolowanej redukcji poboru mocy elektrycznej na wezwanie operatora krajowego w sytuacjach zagrożenia stabilności systemu elektroenergetycznego. Ma to wspierać poprawę efektywności energetycznej procesów technologicznych.

Kolejne zadanie to budowa własnych odnawialnych źródeł energii. W związku z tym kilka dni temu spółka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjne finansowanie projektów fotowoltaicznych. Finansowanie w wysokości 64 mln zł wesprze budowę pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 19,4 MW. Inwestycje zostaną zrealizowane na gruntach należących do spółki, a wytwarzana energia będzie wykorzystywana na własne potrzeby.

Z kolei w ubiegłym roku KGHM podpisał umowy z BGK oraz NFOŚiGW na preferencyjne finansowanie budowy na własnych terenach elektrowni fotowoltaicznych o mocy około 170 MW. Pierwsze z nich powinny zostać oddane do eksploatacji na przełomie lat 2029–2030 i przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej.

Koncern planuje też akwizycje. Chodzi o projekty energetyczne zlokalizowane w pobliżu jego krajowych kopalń i hut, w szczególności w zakresie energetyki wiatrowej.

KGHM chce znacznie obniżyć koszty pozyskiwania energii

„KGHM jako przedsiębiorstwo energochłonne zużywające około 3,2 TWh energii elektrycznej rocznie zwraca szczególną uwagę na koszt energii elektrycznej i jej wpływ na techniczny koszt wytworzenia produktów oferowanych na rynki zewnętrzne. Analiza ceny energii elektrycznej produkowanej we własnych aktywach wytwórczych, w tym OZE jednoznacznie wskazuje, że cena energii elektrycznej z tych źródeł jest znacznie niższa niż oferowana obecnie przez rynek, jak również prognozowana w latach 2040–2050” – twierdzi lubińska spółka.

Strategia 2055+ zakłada zwiększenie do minimum 220 MW mocy własnych aktywów wytwórczych energii elektrycznej w 2030 r. Dla porównania, na koniec ubiegłego roku wynosiła ona 174,41 MW, z czego 123,5 MW stanowiły źródła konwencjonalne wykorzystujące paliwa kopalne, a pozostałe 50,91 MW to źródła odnawialne.

W strategii energetycznej założono również realizację projektów dotyczących produkcji zielonego wodoru i jego wykorzystanie w procesach technologicznych grupy oraz opracowanie założeń do budowy instalacji CCUS do wychwytu CO2 z procesów technologicznych Huty Miedzi „Głogów”. Ponadto koncern chce budować magazyny energii elektrycznej i ciepła, pompy ciepła oraz wykorzystywać tzw. ciepło odpadowe. Stawia też na rozwój elektromobilności.

Dzięki inwestycjom w szeroko rozumianą transformację energetyczną KGHM zamierza do 2030 r. zredukować emisje gazów cieplarnianych zakresu drugiego o 600 tys. ton. „Koszty projektów dotyczących transformacji energetycznej szacowane są na poziomie ponad 500 mln zł i będą realizowane głównie z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania zewnętrznego ze względu na nadrzędne cele spółki” – twierdzi KGHM. Takie wydatki planowane są w latach 2026-2030. Dla porównania łączne nakłady inwestycyjne w tym okresie są planowane na wielokrotnie wyższym poziomie, gdyż około 32 mld zł.