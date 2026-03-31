Z tego artykułu dowiesz się: Ile pieniędzy trafi do uczestników PPK w ramach dopłat od państwa za 2025 r.?

Jak wysokość dopłat rocznych za 2025 r. zmieni się w porównaniu z rokiem wcześniejszym?

Kto kwalifikuje się do rocznej dopłaty PPK?

Jakie sytuacje wykluczają prawo do rocznej dopłaty?

Polski Fundusz Rozwoju, który m.in. nadzoruje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, poinformował że do połowy kwietnia na rachunki uczestników tego programu trafią dopłaty roczne za zeszły rok.

Jak wygląda harmonogram dopłat rocznych w PPK?

Pieniądze otrzyma 2,4 mln osób, które spełniły kryterium ich przyznania. PFR poinformował, że ewidencjonowanie nowych środków na ich rachunkach rozpocznie się od końca marca i będzie realizowane w kolejnych dniach roboczych, w zależności od zasad przyjętych w poszczególnych instytucjach finansowych zarządzających PPK.

W tym roku do osób oszczędzających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych trafi 572,7 mln zł, o 52 mln zł więcej niż w ramach ubiegłorocznej dopłaty (wzrost o 10 proc.).

– Systematycznie rośnie liczba uczestników, a także rok do roku wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK. To bardzo pozytywny sygnał, który pokazuje, że Pracownicze Plany Kapitałowe cieszą się zaufaniem Polaków – komentuje Mariusz Jaszczyk, wiceprezes zarządu PFR.

– Rosnąca liczba uczestników PPK, którzy są uprawnieni do dopłaty rocznej, to dobra wiadomość. Coraz więcej osób aktywnie oszczędza w PPK, ich liczba zwiększa się z każdym rokiem – zauważa też Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll. Zdaniem Oskara Sobolewskiego warto rozważyć zmiany w przepisach wprowadzające mechanizm waloryzacji dopłaty rocznej, która od chwili uruchomienia programu PPK w 2019 r. nie była zmieniana.

Kto otrzyma dopłatę roczną w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnikowi przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł. Otrzymuje ją osoba, której wpłaty podstawowe i dodatkowe, finansowane przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym, były równe co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku.

Oznacza to, że aby uczestnik PPK otrzymał dopłatę roczną za 2025 r., wpłaty na jego rachunek lub rachunki PPK musiały wynieść w minionym roku co najmniej 979,86 zł (6 x 4666 zł x 3,5 proc.). W przypadku uczestnika PPK, który w 2025 r. skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (takie uprawnienie przysługuje osobom osiągającym miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), konieczne było zgromadzenie co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. Zasady te obowiązują również osoby, które zostały „zapisane” do PPK w trakcie roku.

Gdyby okazało się, że uczestnik PPK w 2025 r. skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo że nie miał do tego prawa, nie przysługuje mu dopłata za ten rok. Również uczestnik PPK, który rozpoczął wypłatę środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia, nie otrzyma dopłaty rocznej. Dotyczy to też sytuacji, w której uczestnik posiada kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę nawet tylko z jednego z nich.

Za dany rok kalendarzowy uczestnik może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej. Jeżeli jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata będzie zaewidencjonowana na tym rachunku, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto dla uczestnika więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłata roczna trafi na rachunek PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa.

Wedle najświeższych danych z końca lutego 2026 r. łączna wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty, do których trafiają oszczędności uczestników PPK, wyniosła 48,42 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,21 mld zł. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Od początku roku aktywa PPK urosły o ponad 3,3 mld zł. Na koniec 2024 r. miały wartość 30,3 mld zł.