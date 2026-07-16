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Czas na budowę schronów. Rynek atrakcyjny i częściowo tajny

Mirbud wybuduje dwa schrony w gminie Stryków, a Pekabex w Malborku. Rynkowy tort Mirbud szacuje na 2 mld zł rocznie.

Publikacja: 16.07.2026 06:00

Czas na budowę schronów. Rynek atrakcyjny i częściowo tajny

Foto: Adobe Stock

Adam Roguski

Mirbud zdobył dwa kontrakty od Gminy Stryków na budowę obiektów zbiorowej ochrony ludności, podwójnego przeznaczenia (dual use). Pierwszy schron najwyższej kategorii S–1 ma powstać na terenie targowiska miejskiego w Strykowie, drugi pod boiskiem szkolnym w Niesułkowie. Zakończenie budowy planowane jest w listopadzie. Wartość zleceń w formule „zaprojektuj i wybuduj” to 10,1 mln zł.

– Mirbud jest generalnym wykonawcą, realizujemy tego typu zadania przy współpracy z naszymi wyspecjalizowanymi podwykonawcami, na podstawie umów zawartych jeszcze w ubiegłym roku – mówi Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu. – Nie jest to dla nas pierwszy tego typu projekt. Poprzednie zamówienie realizowaliśmy na terenie jednego z poligonów wojskowych, jednakże było to zamówienie o charakterze niejawnym – dodaje.

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