Mirbud zdobył dwa kontrakty od Gminy Stryków na budowę obiektów zbiorowej ochrony ludności, podwójnego przeznaczenia (dual use). Pierwszy schron najwyższej kategorii S–1 ma powstać na terenie targowiska miejskiego w Strykowie, drugi pod boiskiem szkolnym w Niesułkowie. Zakończenie budowy planowane jest w listopadzie. Wartość zleceń w formule „zaprojektuj i wybuduj” to 10,1 mln zł.

– Mirbud jest generalnym wykonawcą, realizujemy tego typu zadania przy współpracy z naszymi wyspecjalizowanymi podwykonawcami, na podstawie umów zawartych jeszcze w ubiegłym roku – mówi Paweł Bruger, rzecznik Mirbudu. – Nie jest to dla nas pierwszy tego typu projekt. Poprzednie zamówienie realizowaliśmy na terenie jednego z poligonów wojskowych, jednakże było to zamówienie o charakterze niejawnym – dodaje.