W dzisiejszym Prosto z Parkietu nasz dzisieszy gość, dr Kamil Gemra, ekonomista i wykładowca SGH, przypomni, na czym polegają Osobiste Konta Inwestycyjne, w co będzie można inwestować, gdy pojawią się na rynku na początku 2027 r.?

Osobiste Konta Inwestycyjne wreszcie przeszły przez Radę Ministrów i trafią do Sejmu. Dlatego dziś w programie rozmawiamy o szczegółach – kiedy OKI wejdą w życie, jakie są limity inwestycji, jak będzie działał nowy podatek.

Zapytamy – czym to się będzie różniło od IKE i IKZE, a także, jak rozwiązanie, które forsuje inwestycje na polskiej giełdzie, będzie się miało do zapowiadanej unii kapitałowej, która ma ułatwiać i stymulować inwestycje w całej Unii Europejskiej i tworzyć jeden rynek kapitałowy,

Przypomnijmy, że OKI umożliwią inwestowanie w akcje, obligacje, lokaty, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ETF-y, z pełnym zwolnieniem od podatku od zysków kapitałowych do 100 tys. złotych. Dla aktywów oszczędnościowych, takich jak lokaty czy skarbowe obligacje oszczędnościowe, zwolnienie będzie wynosiło do 25 tys. zł.

Zapraszamy do programu z dr. Kamilem Gemrą