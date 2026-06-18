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Polskie firmy płacą lepiej niż niemieckie

Polska obok Danii i Nowej Zelandii należy do ścisłej czołówki krajów, w których przedsiębiorcy terminowo płacą faktury.

Publikacja: 18.06.2026 06:00

Polskie firmy płacą lepiej niż niemieckie

Foto: Adobestock

Piotr Mazurkiewicz

86,6 proc. faktur było w 2025 r. opłacanych w Polsce w terminie. Tym samym opóźnienie dotyczy 13,4 proc., z czego 0,8 proc. – powyżej 90 dni. Dla porównania, w Niemczech na koniec 2025 r. terminowe płatności dotyczyły 63,8 proc. płatności. Opóźnionych było zatem aż 36,2 proc., z czego 2 proc. powyżej 90 dni – wynika z analizy „Payment Study 2026” firmy Dun & Bradstreet. Autorzy badania wskazują na odwrócenie wyników tych dwóch krajów oraz ogromny awans Polski na tle innych państw.

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