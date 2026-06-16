11 czerwca doszło w PKP Cargo do rozwiązania zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP). To następstwo oświadczenia o jego wypowiedzeniu złożonego dwa lata temu przez ówczesny zarząd spółki po nieudanych negocjacjach ze związkami zawodowymi dotyczących wprowadzania istotnych zmian do tego dokumentu.

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Zbigniew Prus, obecny prezes PKP Cargo, wskazuje jednak, że do czasu uzgodnienia i wprowadzenia nowego ZUZP dla pracowników obowiązują zapisy zgodne z dotychczasowym dokumentem. Jednocześnie zapewnia o prowadzonych intensywnych działaniach zmierzających do wypracowania nowego ZUZP, którego celem jest zwiększenie efektywności systemu wynagradzania oraz zapewnienie pracownikom stabilnych rozwiązań. Prace nad nim zostały zdynamizowane od 4 marca, kiedy to zarząd PKP Cargo wystąpił do zakładowych organizacji związkowych z inicjatywą rozpoczęcia rokowań dotyczących opracowania projektu nowego ZUZP.

– W kwietniu i maju odbywały się regularne spotkania zarządu spółki ze stroną społeczną. Równolegle przeprowadzane są analizy kosztowe i budżetowe mające na celu ocenę wpływu proponowanych rozwiązań na sytuację rynkową i finansową spółki – twierdzi Prus. Zapewnia, że zarząd podejmuje wszelkie możliwe działania, aby nowy dokument został wypracowany w jak najkrótszym czasie.

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PKP Cargo ograniczy koszty dzięki centralizacji

Zarząd PKP Cargo informuje, że obecnie nie są podejmowane działania zmierzające do przeprowadzenia zwolnień grupowych. Niezależnie od tego sytuacja w obszarze pracowniczym jest na bieżąco monitorowana i analizowana w celu dostosowania zatrudnienia do aktualnych i przyszłych potrzeb spółki. Z ostatnich danych wynika, że na koniec maja przewoźnik zatrudniał 7 877 osób. To spadek o 499 pracowników w stosunku do ich liczby zanotowanej pod koniec ubiegłego roku. Redukcja była konsekwencją tzw. odejść naturalnych m.in. wygaśnięcia umów o pracę czy nabycia uprawnień emerytalnych.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w 2025 r. zwolnienia grupowe objęły 450 osób, a w 2024 r. 2515 pracowników. Ponadto w 2024 r. zanotowano aż 1150 odejść naturalnych. Zwolnienia grupowe przeprowadzono w związku z objęciem PKP Cargo postępowaniem sanacyjnym w ramach działań mających na celu przywrócenie spółce zdolności wykonywania zobowiązań.

Foto: GG Parkiet

Od niespełna roku przewoźnik działa jako jeden pracodawca. Wcześniej funkcje te odrębnie pełniły centrala i każdy z siedmiu zakładów. – Skonsolidowana została działalność spółki w zakresie procesów handlowych, przewozowych i utrzymaniowych, a także procesów wsparcia, tj. HR, IT, zakupy, zarządzanie nieruchomościami oraz obszary bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. W efekcie centralizacji spółka skraca ścieżki decyzyjne, redukuje koszty administracyjne i operacyjne, ujednolica politykę personalną, a także zwiększa elastyczność organizacyjną – przekonuje Prus.

Jego zdaniem jest to szczególnie istotne w prowadzonym procesie restrukturyzacji, mającym na celu zwiększenie efektywności operacyjnej PKP Cargo. Jest przekonany, że dzięki wdrożonym zmianom i scentralizowanej formule, spółka będzie bardziej spójna w działaniach oraz sprawna i efektywna w osiąganiu celów biznesowych.

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Pracownicy PKP Cargo będą obejmować nowe akcje

W dniach 11-15 maja w PKP Cargo zostały przeprowadzone wybory przedstawiciela pracowników do rady nadzorczej. – Najwięcej głosów uzyskał pan Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oraz przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Uchwałę w sprawie ważności wyborów i powołania nowego członka rady nadzorczej podejmie rada nadzorcza PKP Cargo najpóźniej do 29 czerwca – informuje Prus.

W październiku 2024 r. akcjonariusze PKP Cargo podczas walnego zgromadzenia podjęli uchwałę o zmniejszeniu z trzech do jednego przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej. Ponadto zdecydowali , że w zarządzie nie będzie zasiadała żadna osoba reprezentująca załogę. Wcześniej pracownicy mogli powoływać do zarządu jednego przedstawiciela. Obecnie przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej jest Tomasz Pietrek.

Zarząd PKP Cargo na 26 czerwca zwołał nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma m.in. zdecydować o zaoferowaniu pracownikom części z emitowanych przez spółkę akcji. – Złożone projekty uchwał wprowadzają program motywacyjny oparty na emisji warrantów subskrypcyjnych serii X, uprawniających do objęcia akcji serii M. To strategiczne rozwiązanie, którego celem jest długoterminowe związanie kluczowych pracowników ze spółką oraz budowa wspólnego zaangażowania w odzyskanie przez nią rynkowej wartości po zakończeniu restrukturyzacji – informuje Prus.

Dodaje, że w ramach tego trybu została przewidziana możliwość emisji do 89,5 mln akcji, z czego pula do 12 mln warrantów trafi bezpośrednio do pracowników. Jeden warrant ma uprawniać do objęcia jednej akcji po cenie nominalnej wynoszącej 1 zł. – Realizację uprawnień rozłożono w czasie, aby ściśle powiązać korzyści uczestników z realnymi efektami restrukturyzacji i poprawą wyników finansowych. Akcje będą obejmowane w dwóch równych transzach po upływie 24 i 27 miesięcy od ich przyznania, a ostateczny termin na wykonanie tych praw upływa z końcem 2031 r. – informuje Prus. Intencją zarządu jest, aby pracownicy czuli się włączeni w proces odbudowy firmy.