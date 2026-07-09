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W krajach OECD łatwiej o pracę niż o realny wzrost płac

Rynki pracy w najbardziej rozwiniętych krajach świata okazały się odporne na ostatnie konflikty zbrojne, kryzysy i szybki rozwój AI. Jednak wiele osób odczuło pogorszenie standardu życia, zwłaszcza mieszkańcy słabo rozwiniętych regionów.

Publikacja: 09.07.2026 06:00

W krajach OECD łatwiej o pracę niż o realny wzrost płac

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

– Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego tworzenie miejsc pracy w krajach OECD utrzymuje się na solidnym poziomie przy rekordowo wysokim zatrudnieniu – podkreślał Mathias Cormann, sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, prezentując wyniki najnowszego OECD Employment Outlook, raportu podsumowującego sytuację i wyzwania na rynkach pracy w 38 wysoko rozwiniętych państwach (w tym w Polsce). Cormann zwracał uwagę, że kraje OECD mogą się pochwalić historycznie wysokim średnim poziomem wskaźnika zatrudnienia, który w I kw. 2026 r. sięgał 72,1 proc., a także aktywności zawodowej (76,7 proc.), do czego przyczyniła się poprawa tych wskaźników nad Wisłą.

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