W krajach OECD łatwiej o pracę niż o realny wzrost płac

– Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego tworzenie miejsc pracy w krajach OECD utrzymuje się na solidnym poziomie przy rekordowo wysokim zatrudnieniu – podkreślał Mathias Cormann, sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, prezentując wyniki najnowszego OECD Employment Outlook, raportu podsumowującego sytuację i wyzwania na rynkach pracy w 38 wysoko rozwiniętych państwach (w tym w Polsce). Cormann zwracał uwagę, że kraje OECD mogą się pochwalić historycznie wysokim średnim poziomem wskaźnika zatrudnienia, który w I kw. 2026 r. sięgał 72,1 proc., a także aktywności zawodowej (76,7 proc.), do czego przyczyniła się poprawa tych wskaźników nad Wisłą.