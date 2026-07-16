Oferta objęła również 124,8 tys. akcji należących do jej kluczowego akcjonariusza spółki Warsaw Equity Group (stanowiące ok. 14,3 proc. udziału), które zostaną sprzedane w tej samej cenie.

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W rezultacie przeprowadzenia oferty publicznej producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych pozyska ok. 63 mln zł brutto, które zostaną wykorzystane na kontynuowanie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez spółkę, w tym na uruchomienie produkcji matryc podczerwieni dla sektora obronnego. Nowa produkcja zabezpiecza realizację umowy z PCO. Szacowana wartość tego kontraktu w latach 2027-2032 opiewa na około 191,8 mln zł.

Czytaj więcej Technologie Vigo sięga po kapitał od inwestorów Giełdowy producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych ma ambitny plan dotyczący rozwoju produkcji matryc podczerwieni.

– Pozyskane środki w pierwszej kolejności przeznaczymy na zakup specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej do produkcji chłodzonych matryc podczerwieni, a także sfinalizowanie transferu technologii od naszych partnerów. Inwestycja pozwoli nam na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych. Zgodnie z naszym harmonogramem, rozpoczęliśmy już zakup maszyn i wyposażenia. Do końca br. także przeprowadzimy kluczowe testy kwalifikacyjne matryc w PCO oraz rozpoczniemy testową produkcję. Zakończenie budowy linii produkcyjnej oraz osiągnięcie pełnych mocy operacyjnych planowane jest na 2027 rok – zapowiada Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

Wyjaśnia, że inwestycje zapewnią spółce moce pozwalające na zaspokojenie zapotrzebowania z polskiego rynku, a głównym odbiorcą w pierwszej fazie będzie Wojsko Polskie w ramach realizacji ramowego kontraktu z PCO. – W dalszym etapie planujemy także ekspansję na rynki europejskie, gdzie dostrzegamy duży potencjał związany z chęcią uniezależniania się od dostawców spoza Europy – dodaje.